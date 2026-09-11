Кто может получить выплату в октябре?

Разовое пособие ко Дню Независимости предусмотрено для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, членов семей погибших защитников и защитниц Украины и других категорий граждан, напоминает Пенсионный фонд.

В частности, лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, предусмотрено 3 100 гривен. Для II группы инвалидности сумма составляет 2 900 гривен, для III группы – 2 700 гривен.

Обратите внимание! Сумма зависит от статуса получателя. Максимальная выплата в 2026 году составляет 3 100 гривен.

Участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства предусмотрено по 1 000 гривен. Отдельные члены семей погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины могут получить 650 гривен, а для некоторых других категорий выплата составляет 450 гривен.

Почему деньги могут выплатить в октябре?

Основной этап выплат ко Дню Независимости приходится на август. Для пенсионеров, имеющих право на пособие, средства в основном начисляются автоматически вместе с пенсией.

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Однако ситуация может быть иной, если человек не является пенсионером, не получил выплату вовремя или приобрел соответствующий статус до 24 августа, но средства ему не были начислены. Если по состоянию на 1 октября 2026 года такой человек не получил положенную ему помощь, он может обратиться в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! После обращения выплата должна быть произведена до 1 ноября.

Таким образом, в октябре речь идет не о новой выплате для всех украинцев, а о возможности получить помощь тем, кому она была предусмотрена, но не поступила во время основного этапа.

Как получить деньги?

Если выплата не была начислена автоматически, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно в сервисном центре ПФУ, через ЦПАУ, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

При обращении необходимо подтвердить личность и соответствующий статус, дающий право на разовую помощь, а также предоставить реквизиты счета для получения средств.

Также мы ранее писали о том, что в 2026 году украинские пенсионеры могут рассчитывать не только на основную пенсию, но и на ряд дополнительных выплат и надбавок. Они зависят от возраста, статуса, страхового стажа и других обстоятельств.