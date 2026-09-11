Хто може отримати виплату у жовтні?

Разова допомога до Дня Незалежності передбачена для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України та інших категорій громадян, нагадує Пенсійний фонд.

Зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни I групи та громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачено 3 100 гривень. Для II групи інвалідності сума становить 2 900 гривень, для III групи — 2 700 гривень.

Зверніть увагу! Сума залежить від статусу отримувача. Максимальна виплата у 2026 році становить 3 100 гривень.

Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності передбачено по 1 000 гривень. Окремі члени сімей загиблих ветеранів та Захисників і Захисниць України можуть отримати 650 гривень, а для деяких інших категорій виплата становить 450 гривень.

Чому гроші можуть виплатити у жовтні?

Основний етап виплат до Дня Незалежності припадає на серпень. Для пенсіонерів, які мали право на допомогу, кошти здебільшого нараховуються автоматично разом із пенсією.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проте ситуація може бути іншою, якщо людина не є пенсіонером, не отримала виплату вчасно або набула відповідного статусу до 24 серпня, але кошти їй не були нараховані. Якщо станом на 1 жовтня 2026 року така людина не отримала належну їй допомогу, вона може звернутися до Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Після звернення виплату мають провести до 1 листопада.

Таким чином, у жовтні йдеться не про нову виплату для всіх українців, а про можливість отримати допомогу тим, кому вона була передбачена, але не надійшла під час основного етапу.

Як отримати гроші?

Якщо виплату не нарахували автоматично, потрібно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України. Подати документи можна у сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Під час звернення необхідно підтвердити особу та відповідний статус, який дає право на разову допомогу, а також надати реквізити рахунку для отримання коштів.

Також ми раніше писали про те, що у 2026 році українські пенсіонери можуть розраховувати не лише на основну пенсію, а й на низку додаткових виплат та надбавок. Вони залежать від віку, статусу, страхового стажу та інших обставин.