Кто должен подать заявку на получение выплат в честь Дня Независимости

По состоянию на конец 25 августа государство уже выделило 1,6 миллиарда гривен, что позволило обеспечить выплатами 1 миллион 463 тысячи ветеранов войны и жертв нацистских преследований, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В частности, большинство получателей, среди которых пенсионеры и те, кто имеет право на жилищные субсидии или льготы, получили средства на свои счета вместе с другими выплатами.

Для действующих военнослужащих механизм был иным: ПФУ перечислил средства непосредственно в воинские части и учреждения по месту службы на основании их централизованных заявок.

Однако лица, не являющиеся пенсионерами, не получающие жилищные субсидии и не служащие в настоящее время в армии, должны обращаться за финансовой помощью лично.

Если лицо не получило единовременную помощь и приобрело статус ветерана войны до 24 августа, то ему следует обратиться за выплатой с заявлением в орган Фонда. Сделать это необходимо до 1 ноября текущего года.

Напомним, что денежная выплата ко Дню Независимости является единовременной . Ее размер составляет от 3 100 до 450 гривен – в зависимости от категории лица.

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Подать заявление можно в ПФУ или ЦПАУ. Также есть возможность сделать это онлайн – через сайт Пенсионного фонда.