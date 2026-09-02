Хто має подати заявку для отримання виплат на честь Дня Незалежності

Станом на кінець 25 серпня держава вже спрямувала 1,6 мільярда гривень, що дозволило забезпечити виплатами 1 мільйон 463 тисячі ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, про що зазначили у Пенсійному фонді України.

Зокрема, більшість отримувачів, серед яких пенсіонери та ті, хто має право на житлові субсидії чи пільги, побачили кошти на своїх рахунках разом з іншими виплатами.

Для чинних військовослужбовців механізм був іншим: ПФУ перерахував фінанси безпосередньо військовим частинам та установам за місцем служби на основі їхніх централізованих заявок.

Але особи, які не є пенсіонерами, не отримують житлових субсидій і зараз не служать у війську. Вони мають звертатися за фінансовою допомогою особисто.

Якщо особа не отримала одноразову допомогу та набула статус ветерана війни до 24 серпня, то їй слід звернутися за виплатою із заявою до органу Фонду. Зробити це необхідно до 1 листопада поточного року.

Нагадаємо, що грошова виплата до Дня Незалежності одноразовою. Розмір її становить від 3 100 до 450 гривень – залежно від категорії особи.

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А для подати заяву можна у ПФУ або ЦНАПі. Також є можливість зробити це онлайн – за допомогою сайту Пенсійного фонду.