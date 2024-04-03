Кто получает выплаты

Поэтому, право на получение материальной помощи на оздоровление имеют работники бюджетных учреждений в Украинеі. Фактически эта выплата – зарплата во время отпуска. Поэтому с нее также высчитывается военный сбор и НДФЛ.

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Согласно действующему законодательству, оздоровительные выплаты предоставляются:

государственным служащим;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетных заведений и учреждений образования, которые не относятся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

библиотекарям;

работникам домов культуры, музеев.

Какой размер выплат

Сумма оздоровительных средств определяется индивидуально. Для каждой категории работников предусмотрены разные условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление.

К примеру! Государственным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если законом не предусмотрен более длительный отпуск, с выплатой денежной помощи в размере среднемесячной заработной платы.

При этом, средства предоставляются во время ежегодного отпуска. То есть, чтобы выплата начислилась, лицо должно заблаговременно запланировать свой отдых. Сам отпуск можно использовать полностью или частично.

Важно! Начисление происходит в соответствии с приказом руководителя после написания специальных заявлений.