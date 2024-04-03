Хто отримує виплати

Відтак, право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення мають робітники бюджетних установ в Україні. Фактично ця виплата – зарплата під час відпустки. Тому з неї також вираховується військовий збір та ПДФО.

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Відповідно до чинного законодавства, оздоровчі виплати надаються:

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичним та фармацевтичним працівникам;

бібліотекарям;

працівникам будинків культури, музеїв.

Який розмір виплат

Сума оздоровчих коштів визначається індивідуально. Для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

До прикладу! Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Водночас кошти надають під час щорічної відпустки. Тобто, щоб виплата нарахувалась, особа має завчасно запланувати свій відпочинок. Саму відпустку можна використати повністю або ж частково.

Важливо! Нарахування відбувається відповідно до наказу керівника після написання спеціальних заяв.