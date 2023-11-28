Какими будут выплаты для лиц с инвалидностью III группы
Согласно теперешней формуле, лица с инвалидностью III группы получают 50% от пенсии по возрасту. Возрастные выплаты определяются с учетом актуальных данных на момент приобретения увечья.
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Правительство установило минимальные выплаты для лиц с III группой инвалидности:
- 2 093 гривны, если гражданин продолжает работать;
- 2 100 – не работает.
Поскольку обстоятельства приобретения увечья влияют на сумму выплат, есть пенсионеры, для которых установлены отдельные минимумы. Речь идет о таких категориях лиц:
- 8 053,97 гривен имеют ликвидаторы ЧАЭС (такие выплаты определяются как 60% от установленной средней заработной платы);
- 7 534,8 гривны – лица, получившие инвалидность в результате участия в военных действиях (этот минимум установлен как 360% прожиточного минимума – 20,93 гривны);
- 4 218 гривен – пострадавшие от аварии на ЧАЭС, в том числе те, кто получил из-за этого серьезное заболевание.