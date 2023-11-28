Какими будут выплаты для лиц с инвалидностью III группы

Согласно теперешней формуле, лица с инвалидностью III группы получают 50% от пенсии по возрасту. Возрастные выплаты определяются с учетом актуальных данных на момент приобретения увечья.

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Правительство установило минимальные выплаты для лиц с III группой инвалидности:

2 093 гривны, если гражданин продолжает работать;

2 100 – не работает.

Поскольку обстоятельства приобретения увечья влияют на сумму выплат, есть пенсионеры, для которых установлены отдельные минимумы. Речь идет о таких категориях лиц:

8 053,97 гривен имеют ликвидаторы ЧАЭС (такие выплаты определяются как 60% от установленной средней заработной платы);

7 534,8 гривны – лица, получившие инвалидность в результате участия в военных действиях (этот минимум установлен как 360% прожиточного минимума – 20,93 гривны);

4 218 гривен – пострадавшие от аварии на ЧАЭС, в том числе те, кто получил из-за этого серьезное заболевание.

Обратите внимание! Группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая может назначать повторное освидетельствование. Если гражданин не появляется на экспертизу, ему автоматически отменяют выплаты. Также при осмотре комиссия может изменить назначенную группу, соответственно, корректируются и выплаты.