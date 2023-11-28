Якими будуть виплати для осіб з інвалідністю III групи

Відповідно до теперішньої формули, особи з інвалідністю III групи отримують 50% від пенсії за віком. Вікові виплати визначаються з урахуванням актуальних даних на момент набуття каліцтва.

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Уряд встановив мінімальні виплати для осіб з III групою інвалідності:

2 093 гривні, якщо громадянин продовжує працювати;

2 100 – не працює.

Оскільки обставини набуття каліцтва впливають на суму виплат, є пенсіонери для яких встановлені окремі мінімуми. Йдеться про такі категорії осіб:

8 053,97 гривні мають ліквідатори ЧАЕС (такі виплати визначаються як 60% від встановленої середньої заробітної плати);

7 534,8 гривні – особи, які отримали інвалідність внаслідок участі у військових діях (цей мінімум встановлений як 360% прожиткового мінімуму – 20,93 гривні);

4 218 гривень – постраждалі від аварії на ЧАЕС, у тому числі ті, хто отримав через це серйозне захворювання.

Зверніть увагу! Групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка може призначати повторний огляд. Якщо громадянин не з'являється на експертизу, йому автоматично скасовують виплати. Також під час огляду, комісія може змінити призначену групу, відповідно, коригуються і виплати.