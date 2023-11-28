Якими будуть виплати для осіб з інвалідністю III групи
Відповідно до теперішньої формули, особи з інвалідністю III групи отримують 50% від пенсії за віком. Вікові виплати визначаються з урахуванням актуальних даних на момент набуття каліцтва.
Читайте також Росія збільшила транзит військових товарів через Туреччину
Уряд встановив мінімальні виплати для осіб з III групою інвалідності:
- 2 093 гривні, якщо громадянин продовжує працювати;
- 2 100 – не працює.
Оскільки обставини набуття каліцтва впливають на суму виплат, є пенсіонери для яких встановлені окремі мінімуми. Йдеться про такі категорії осіб:
- 8 053,97 гривні мають ліквідатори ЧАЕС (такі виплати визначаються як 60% від встановленої середньої заробітної плати);
- 7 534,8 гривні – особи, які отримали інвалідність внаслідок участі у військових діях (цей мінімум встановлений як 360% прожиткового мінімуму – 20,93 гривні);
- 4 218 гривень – постраждалі від аварії на ЧАЕС, у тому числі ті, хто отримав через це серйозне захворювання.