Как увеличили ежемесячные выплаты для пострадавших на производстве?

Размер ежемесячной компенсации будет зависеть от уровня потребности травмированного на работе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

Теперь они смогут получить такие выплаты:

4 000 гривен – если нужен специальный медицинский уход и лекарства;

2 000 гривен – если есть потребность в постоянном постороннем уходе и медицинском обеспечении;

1 333 гривны – если есть потребность в бытовом уходе и медицинских средствах;

800 гривен – если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.

Обновления касаются людей, которые получили повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и нуждаются в постоянном уходе или медицинском обеспечении.

Какой размер единовременной выплаты для пострадавших на производстве?

Украинцы, которые полностью потеряли трудоспособность из-за несчастного случая на производстве, могут получить единовременную выплату.

Размер единовременной страховой выплаты зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего. Он определяется из расчета семи минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату.

Например, по состоянию на 01.01.2025, если потеря трудоспособности составляет 100%, размер выплаты составит 56 000 гривен (8 000 гривен, то есть минимальная заработная плата, х 7),

– пишут в ПФУ.

Однако если при расследовании несчастного случая установят, что повреждение здоровья наступило не только по вине работодателя, но и в результате нарушения пострадавшим норм об охране труда, то размер единовременной страховой выплаты уменьшается.

