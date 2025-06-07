Какие выплаты получают родители погибшего защитника

Единовременную денежную выплату в результате гибели военного имеют право получить его мать и отец, жена или муж, дети, не достигшие совершеннолетия, сообщает 24 Канал со ссылкой на систему Безоплатной юридической помощи.

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Членам семьи погибшего воина предусмотрены выплаты в размере 15 000 000 гривен. Помощь распределяется равными частями на всех получателей.

Реализовать право на получение денежной помощи в случае гибели родители или ниши члены семьи могут со дня его возникновения. То есть на выплаты они могут претендовать с даты гибели защитника в период военного положения, которая указана в его свидетельстве о смерти.

Важно! Не имеют права на выплаты граждане России или Беларуси и лица, которые постоянно живут на территории этих стран. Денежная помощь также не выплачивается лицам, осужденным за государственную измену, коллаборационистскую деятельность или пособничество государству-агрессору.

Какие льготы получают родители погибшего военного

Кроме денежной поддержки, государство предоставляет членам семьи погибшего защитника медицинские, трудовые льготы, а также льготы на жилье и оплату коммунальных услуг.

Жилищные льготы:

внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникаций, а также займы на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков, которые можно погасить в течение 10 лет с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищные кооперативы и кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, а также на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспорта.

Медицинские льготы

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование, за исключением протезирования из драгоценных металлов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация; ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов.

Трудовые льготы

выплата пособия в случае временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы, независимо от стажа работы;

использование ежегодного отпуска в удобное время;

получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия или организации.

Льготы на оплату коммунальных услуг

скидка квартирной платы в размере 50% в пределах норм, предусмотренных законодательством, а именно 21 квадратный метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью.

50% скидка платы за пользование газом, электроэнергией и другими услугами коммунальными услугами и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

50% скидка стоимости топлива в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, где нет центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир.

Стоит знать! Родители и другие члены семьи погибших военных также имеют право на внеочередное обслуживание предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и учреждениями, предоставляющих социальные услуги по уходу.