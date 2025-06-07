Які виплати отримують батьки загиблого захисника

Одноразову грошову виплату внаслідок загибелі військового мають право отримати його мати й батько, дружина чи чоловік, діти, які не досягли повноліття, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему Безоплатної правничої допомоги.

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Членам родини загиблого воїна передбачені виплати у розмірі 15 000 000 гривень. Допомога розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів.

Реалізувати право на отримання грошової допомоги у разі загибелі батьки чи ніші члени сім’ї можуть з дня його виникнення. Тобто на виплати вони можуть претендувати з дати загибелі захисника в період воєнного стану, яка зазначені у його свідоцтві про смерть.

Важливо! Не мають права на виплати громадяни Росії чи Білорусі та особи, які постійно живуть на території цих країн. Грошова допомога також не виплачується особам, засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність чи пособництво державі-агресору.

Які пільги отримують батьки загиблого військового

Окрім грошової підтримки, держава надає членам сім’ї загиблого захисника медичні, трудові пільги, а також пільги на житло та оплату комунальних послуг.

Житлові пільги:

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок, які можна погасити протягом 10 років з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлових кооперативів та кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, а також на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспорту.

Медичні пільги

безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безоплатне зубопротезування, за винятком протезування з дорогоцінних металів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.

Трудові пільги

виплата допомоги у разі тимчасової непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;

використання щорічної відпустки у зручний час;

одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до двох тижнів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства чи організації.

Пільги на оплату комунальних послуг

знижка квартирної плати у розмірі 50% в межах норм, передбачених законодавством, а саме 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю.

50% знижка плати за користування газом, електроенергією та іншими послугами комунальними послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

50% знижка вартості палива в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, де немає центрального опалення;

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир.

Варто знати! Батьки та інші члени родини загиблих військових також мають право на позачергове обслуговування підприємствами житлово-комунального господарства та закладами, що надають соціальні послуги з догляду.