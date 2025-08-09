Кого из пенсионеров не мобилизуют?

Несмотря на военное положение и расширение мобилизации в Украине, некоторые категории пенсионеров могут не получить повестку. Ведь сам факт выхода на пенсию не означает автоматического освобождения от воинской обязанности, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также Финансовая поддержка от ООН: кто получит выплаты в августе

Ключевым фактором является возраст, состояние здоровья и личные обстоятельства. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации такие пенсионеры:

Лица в возрасте от 60 лет: это предельный возраст для службы в ВСУ, поэтому повестка им не будет поступать.

Пенсионеры с инвалидностью: независимо от возраста, при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Пожилые люди с серьезными болезнями или травмами, что делают их непригодными к службе по заключению ВВК.

Те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью или недееспособными родственниками: если это их постоянная обязанность.

Пенсионеры с особыми заслугами перед государством: по соответствующему статусу и документам.

Важно! Военные пенсионеры остаются на учете, но их могут призвать только по профильной военно-учетной специальности и при условии соответствия должности их званию. Призыв без согласия или на любую должность не допускается.