Почему ПФУ может не засчитать диплом?

Украинцы все чаще сталкиваются с ситуацией, когда из-за технических ограничений вебпортала Пенсионного фонда отдельные документы не успевают быть учтены вовремя при формировании страхового стажа. Одним из самых проблемных кейсов является представление сканкопии диплома после уже инициированного внесения данных трудовой книжки, объясняет Kadroland.

Формально речь не идет о "потере стажа" как таковой, однако задержка или невозможность добавить документ на этапе обработки обращения может привести к тому, что отдельные периоды обучения временно не будут зачислены при первичном расчете пенсионных прав.

Обратите внимание! Если обращение на портале ПФУ имеет статус "В работе", то система блокирует возможность добавления новых файлов к уже сформированному пакету. В результате диплом, подтверждающий периоды, которые могут учитываться в стаж при определенных условиях, не может быть прикреплен сразу.

Это создает риск неполного первичного учета данных не из-за отказа Пенсионного фонда, а из-за поэтапной логики обработки заявок.

Как избежать проблем с зачислением стажа?

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют использовать альтернативные каналы подачи документов в зависимости от того, кто инициировал оцифровку трудовой книжки. Если документы подавал работник, целесообразно повторно направить пакет через работодателя, добавив к нему сканкопию диплома и, при необходимости, приложение.

Важно! В рамках одного обращения система позволяет прикрепить полный комплект файлов и завершить подачу через электронную подпись.

Если же работодатель уже подал трудовую книжку, работник может сформировать отдельное обращение как физическое лицо через вебпортал или мобильное приложение ПФУ, добавив диплом в разделе документов о трудовых отношениях.

Можно ли повторно подать документы?

В случаях, когда система продолжает блокировать загрузки, остается дождаться завершения обработки первичного обращения. После изменения статуса на завершенный пользователь снова получает возможность подавать дополнительные документы, и диплом может быть учтен при окончательном формировании страхового стажа.

Таким образом, ключевой риск заключается не в потере стажа как такового, а в несвоевременной подаче подтверждающих документов, что можно избежать правильным выбором канала и момента подачи.

