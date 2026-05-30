Чому ПФУ може не зарахувати диплом?

Українці все частіше стикаються з ситуацією, коли через технічні обмеження вебпорталу Пенсійного фонду окремі документи не встигають бути враховані вчасно під час формування страхового стажу. Одним із найбільш проблемних кейсів є подання сканкопії диплома після вже ініційованого внесення даних трудової книжки, пояснює Kadroland.

Формально мова не йде про "втрату стажу" як таку, однак затримка або неможливість додати документ на етапі обробки звернення може призвести до того, що окремі періоди навчання тимчасово не будуть зараховані при первинному розрахунку пенсійних прав.

Зверніть увагу! Якщо звернення на порталі ПФУ має статус "В роботі", то система блокує можливість додавання нових файлів до вже сформованого пакета. У результаті диплом, який підтверджує періоди, що можуть враховуватися до стажу за певних умов, не може бути прикріплений одразу.

Це створює ризик неповного первинного обліку даних не через відмову Пенсійного фонду, а через поетапну логіку обробки заявок.

Як уникнути проблем із зарахуванням стажу?

Щоб мінімізувати ризики, експерти радять використовувати альтернативні канали подання документів залежно від того, хто ініціював оцифрування трудової книжки. Якщо документи подавав працівник, доцільно повторно направити пакет через роботодавця, додавши до нього сканкопію диплома та, за потреби, додаток.

Важливо! У межах одного звернення система дозволяє прикріпити повний комплект файлів і завершити подання через електронний підпис.

Якщо ж роботодавець уже подав трудову книжку, працівник може сформувати окреме звернення як фізична особа через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, додавши диплом у розділі документів про трудові відносини.

Чи можна повторно подати документи?

У випадках, коли система продовжує блокувати завантаження, залишається дочекатися завершення обробки первинного звернення. Після зміни статусу на завершений користувач знову отримує можливість подавати додаткові документи, і диплом може бути врахований при остаточному формуванні страхового стажу.

Таким чином, ключовий ризик полягає не у втраті стажу як такого, а у несвоєчасному поданні підтверджуючих документів, що можна уникнути правильним вибором каналу та моменту подачі.

