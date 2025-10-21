Когда ЕС предоставит Украине "репарационный кредит"?

Лидеры ЕС намерены поручить Европейской комиссии разработать соглашение после того, как Бельгия дала понять, что не будет стоять на пути, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Если это предложение будет принято, оно может высвободить до 140 миллиардов евро для финансирования обороны Украины в течение следующих 2 – 3 лет, используя российские государственные активы.

Европейская комиссия, которая имеет исполнительную власть в ЕС, впервые озвучила эту идею в сентябре, но ждала четкого согласия глав европейских государств, прежде чем продолжить с конкретным предложением. Вероятно, это произойдет, когда 27 лидеров ЕС проведут свое ежеквартальное заседание Европейского совета в Брюсселе 23 октября.

Готовясь к встрече, послы ЕС неофициально согласовали проект выводов Европейского Совета. Этот текст является "политическим одобрением" для Комиссии опубликовать предложение после заседания в четверг.

Бельгия заняла осторожный подход, поскольку именно в ней находится Euroclear, который хранит замороженные активы, и опасается, что суд может заставить ее вернуть деньги самостоятельно. Но бельгийский дипломат заявил, что страна не будет возражать против призыва Комиссии 23 октября предложить свое предложение.

Для Украины результат может оказаться чрезвычайно важным. Без кредита ЕС Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 60 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. Поскольку США фактически отказываются от надежной поддержки, европейские чиновники в частных разговорах называют эту инициативу последней попыткой для укрепления позиций Киева в мирных переговорах с Россией,

– пишут в издании.

Что известно о предоставлении Украине активов России?