Коли ЄС надасть Україна "репараційний кредит"?

Лідери ЄС мають намір доручити Європейській комісії розробити угоду після того, як Бельгія дала зрозуміти, що не стоятиме на шляху, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Готові витратити мільйони: Британія створює плани розгортання військ в Україні у разі перемир'я

Якщо цю пропозицію буде прийнято, вона може вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування оборони України протягом наступних 2 – 3 років, використовуючи російські державні активи.

Європейська комісія, яка має виконавчу владу в ЄС, вперше озвучила цю ідею у вересні, але чекала на чітку згоду глав європейських держав, перш ніж продовжити з конкретною пропозицією. Ймовірно, це станеться, коли 27 лідерів ЄС проведуть своє щоквартальне засідання Європейської ради в Брюсселі 23 жовтня.

Готуючись до зустрічі, посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків Європейської Ради. Цей текст є "політичним схваленням" для Комісії опублікувати пропозицію після засідання у четвер.

Бельгія зайняла обережний підхід, оскільки саме в ній знаходиться Euroclear, який зберігає заморожені активи, і побоюється, що суд може змусити її повернути гроші самостійно. Але бельгійський дипломат заявив, що країна не заперечуватиме проти заклику Комісії 23 жовтня запропонувати свою пропозицію.

Для України результат може виявитися надзвичайно важливим. Без кредиту ЄС Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 60 мільярдів доларів протягом наступних двох років. Оскільки США фактично відмовляються від надійної підтримки, європейські чиновники в приватних розмовах називають цю ініціативу останньою спробою для зміцнення позицій Києва в мирних переговорах з Росією,

– пишуть у виданні.

Що відомо про надання Україні активів Росії?