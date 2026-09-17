Что известно о средствах на ремонт дорог в Украине

Подобные расходы являются приоритетными для обороны и логистики, что сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В частности, 357 миллионов гривен будет направлено Агентству восстановления;

что еще 432 миллиона гривен – областным военным администрациям прифронтовых регионов.

Средства будут направлены в пять регионов – Запорожскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую и Херсонскую области.

Отмечается, что работы должны начаться незамедлительно и быть завершены как можно скорее.

Напомним, что враг продолжает атаковать украинские населенные пункты. В частности, атаки осуществляются с помощью дронов. БПЛА "бьют" по автозаправочным станциям, торговым центрам, заведениям, складам компаний, жилым помещениям и т. д.

Ранее правительство уже выделяло средства Сумской области. На защиту было направлено 70 миллионов гривен.