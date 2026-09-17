Що відомо про гроші на захист доріг в Україні

Подібні витрати є пріоритетними для оборони та логістики, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Зокрема, 357 мільйонів гривень спрямують Агентству відновлення;

ще 432 мільйона гривень – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів.

Кошти спрямують п’ятьом регіонам – Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях.

Наголошується, що роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.

Нагадаємо, що ворог продовжує атакувати українські населені пункти. Зокрема, атаки здійснюються за допомогою дронів. БпЛА "б'ють" по автозаправним станціям, торговельним центрам, закладам, складах компаній, житловим приміщенням тощо.

Раніше уряд вже виділяв кошти Сумській області. На захист спрямували 70 мільйонів гривень.