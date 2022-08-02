Ярослав Железняк – первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике – объяснил, как понимать такое сокращение бюджета. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Сокращение бюджета в 40 раз – это игра цифр,

– сказал нардеп.

Как он объяснил, с одной стороны у Украины было меньше расходов по разным причинам. В частности, потому что задолжали некоторые выплаты, с ними потом все равно нужно будет рассчитаться.

С другой стороны – поступления действительно увеличились. В частности, с 1 июля отменили льготы на импорт пошлины. Только благодаря этому удалось пополнить бюджет на 10,6 миллиарда гривен, добавил Железняк.

Крупнейшие статьи расходов госбюджета с начала войны

С начала полномасштабной войны россии на территории Украины общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 миллиарда гривен. Такие данные предоставила Государственная казначейская служба Украины на 1 июля 2022 года.

Среди самых больших статей расходов – это оплата труда с начислениями – 305 миллиардов гривен; социальное обеспечение; обслуживание государственного долга – 62,1 миллиарда гривен; и трансферты местным бюджетам.

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