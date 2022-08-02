Ярослав Железняк – перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики – пояснив, як розуміти таке скорочення бюджету. Про це він розповів 24 каналу.
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Скорочення бюджету у 40 разів – це гра цифр,
– сказав нардеп.
Як він пояснив, з одного боку в України було менше видатків з різних на те причин. Зокрема, тому що заборгували деякі виплати, з ними потім однаково потрібно буде розрахуватись.
З іншого боку – надходження справді збільшились. Зокрема, з 1 липня скасували пільги на імпорті мита. Лише завдяки цьому вдалося поповнити бюджет на 10,6 мільярда гривень, додав Железняк.
Найбільші статті видатків держбюджету від початку війни
- Від початку повномасштабної війни Росії на території України загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 мільярда гривень. Такі дані надала Державна казначейська служба України станом на 1 липня 2022 року.
- Серед найбільших статей видатків – це оплата праці з нарахуваннями – 305 мільярдів гривень; соціальне забезпечення; обслуговування державного боргу – 62,1 мільярда гривень; та трансферти місцевим бюджетам.
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