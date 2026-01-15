Проблеми в Києві, ситуація в регіонах та імпорт електроенергії: Зеленський зробив ряд заяв

У четвер 15 січня, Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Президент України повідомив, що на ньому були присутні премʼєр-міністр та ключові члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Що розповів Зеленський про ситуацію в Україні?

Він повідомив, що надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно, пише 24 Канал з посиланням на слова українського президента.

Володимир Зеленський Президент України Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії.

Також 15 січня будуть рішення щодо комендантської години – країні потрібні послаблення на час надзвичайно холодної погоди. Це створить всі необхідні можливості для бізнесу та людей.

Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення,

– розповів Зеленський.

Президент України наголосив: уряд має негайно, протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент країни висловив вдячність обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

Важливо! Також в уряді взяли в роботу запити від Дніпровщини, зобов'язалися опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині, окремо обговорити ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини та допомогти у ситуації на Сумщині.

Що відомо про ситуацію у Києві?

В Україні утворили та провели перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Про це написав перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Такі засідання будуть регулярними. Зокрема робота штабу вестиметься постійно.

Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області,

– повідомив Шмигаль.

Зверніть увагу! Як зазначив Денис Шмигаль, обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. А окрема увага буде приділена посиленню захисту енергетичної інфраструктури.

Що ще відомо про події в Україні?