Скільки автогаз коштує зараз

Ціна на автогаз на різних мережах АЗС суттєво зросла. Так, з 19 по 20 лютого ціна на скраплений газ для автомобілів на заправках піднялась на 11 копійок за літр і тепер становить 26,88 гривень за літр.

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На заправках "Укрнафта" газ тепер коштує 26,40 гривень за літр, що на 50 копійок дорожче, ніж було раніше.

Так само на 50 копійок підвищилася ціна на заправках "Авантаж", але тут газ залишається найбільш доступним за ціною — 25,45 гривень за літр. "Авантаж" відомий тим, що продає дешеве паливо і завозить газ з Польщі та країн Балтії, який може мати незрозуміле походження.

На заправках BVS і "Автотранс" ціни також зросли на 50 і 40 копійок за літр, до 26,69 та 26,88 гривень за літр відповідно. Інші мережі заправок теж підняли ціни на газ.

Ось як змінилися ціни на автогаз у різних АЗС: