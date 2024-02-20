Скільки автогаз коштує зараз
Ціна на автогаз на різних мережах АЗС суттєво зросла. Так, з 19 по 20 лютого ціна на скраплений газ для автомобілів на заправках піднялась на 11 копійок за літр і тепер становить 26,88 гривень за літр.
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- На заправках "Укрнафта" газ тепер коштує 26,40 гривень за літр, що на 50 копійок дорожче, ніж було раніше.
- Так само на 50 копійок підвищилася ціна на заправках "Авантаж", але тут газ залишається найбільш доступним за ціною — 25,45 гривень за літр. "Авантаж" відомий тим, що продає дешеве паливо і завозить газ з Польщі та країн Балтії, який може мати незрозуміле походження.
- На заправках BVS і "Автотранс" ціни також зросли на 50 і 40 копійок за літр, до 26,69 та 26,88 гривень за літр відповідно. Інші мережі заправок теж підняли ціни на газ.
Ось як змінилися ціни на автогаз у різних АЗС: