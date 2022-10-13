Непрогнозовані відключення світла: що чекає на українців взимку

Після масованих ракетних ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури в Україні почали застосовувати тимчасові відключення електроенергії. Також українців закликали зменшити її споживання в період пікових навантажень.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, віялові відключення електроенергії відбуваються, коли загальний рівень навантаження перевищує можливість мережі.

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Чому були часткові відключення електроенергії

Пендзин зазначив, що наявних в Україні ядерних енергоблоків цілком достатньо, щоб забезпечити не лише себе, а й принаймні частину Європейського Союзу. Натомість Україні бракує теплової генерації.

Тобто ядерна енергетика дає загальний фон. Вона постійно тримає певний рівень навантажень у мережі,

– пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

За його словами, час із 17:00 до 22:00 є періодом пікових навантажень на електромережі. Тому українців закликали в цей проміжок часу зменшити споживання електроенергії.

У цей момент, як правило, навантаження в мережі зростає мінімум удвічі. І цей пік перекривається тепловою генерацією, яка працює на вугіллі. І ті потрапляння російськими ракетами були в теплову генерацію,

– сказав Пендзин.

Тобто, зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, всі російські ракети летіли в теплову генерацію для того, щоб вибити обсяг, який дає нам можливість перекрити пікові навантаження.

Ми достатньо активно, власне, оце пікове навантаження продавали в Європу. Бурштин активно торгував. У зв'язку із тим, що зараз така біда сталася в Україні, Бурштин торгувати припинив і почав кидати це все у мережу,

– заявив він.

Пендзин додав, що те, що в окремих районах уже припинили відключати світло, свідчить, що відбулося заміщення потужностей та певний ремонт. Однак там, де ще не вдалося відремонтувати, продовжуватимуться віялові відключення.

Чи матиме Україна проблеми з електроенергією взимку

Пендзин розповів, що відключення електроенергії є непрогнозовані, а також ще є планові.

Віялові – це автоматичні. Це тоді, коли загальний рівень навантаження перевищує можливість мережі й для того, щоб вона не осипалася, автоматично починають відключатися споживачі, незалежно від пріоритетів,

– пояснив він.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу зауважив, що це є дуже небезпечним. Адже може бути відключення електроенергії, наприклад, у лікарні або на якійсь критичній інфраструктурі.

А планові відключення – це тоді, коли в очікуванні різкого зростання навантаження відключаються, як правило, побутові споживачі, а також ті, хто тією чи іншою мірою може пережити цей період без будь-яких серйозних збитків,

– зазначив Пендзин.

Тому, за його словами, є надія на те, що все буде полагоджено. І, якщо не буде нових російських атак, фізичного знищення ліній електропередач, підстанцій, енергетичної інфраструктури, зокрема й генерацій, то Україна проживе зиму спокійно.

Тут треба розуміти ще одне. Українська енергетична система забезпечувала в повному обсязі потреби за працюючої промисловості. На сьогодні по газу ми споживаємо 40% "мінус", по електриці 35% "мінус" у зв'язку із тим, що у нас просто величезна купа промисловості припинила роботу. Тому що у нас достатньо великий промисловий комплекс був на Сході України,

– зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

За його словами, ці підприємства зараз не працюють і не споживають електроенергії. І як наслідок – вивільнилися достатньо великі потужності для того, щоб забезпечити, зокрема, й інших споживачів.

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