"Залучено 1000 працівників": де в Україні першочергово ремонтують дороги

В Україні почали ремонт національних та міжнародних магістралей. Через брак фінансування в період війни оновлення потребує 23 мільйони квадратних метрів доріг. Однак це допоможе забезпечити якісну логістику, зокрема для прифронтових територій.

Що відомо про ремонт доріг в Україні?

Про те, для чого почали ремонтні роботи на дорогах, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Дивіться також Індексація пенсій, зростання соцвиплат та вищі тарифи на зв'язок: що зміниться з 1 березня

Прем'єр-міністерка повідомила, що в країні стартував ремонт доріг загального користування.

Залучено понад 140 бригад – це майже 1000 працівників,

– зазначила Свириденко.

Зокрема вона пояснила, що надалі уряд буде збільшувати об'єми ремонтів та відповідне фінансування. А нині роботи виконують на ділянках, де дозволяє погода.

Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 мільйона квадратних метрів,

– додала прем'єрка.

Йдеться не про капітальний ремонт, а про оперативний. Першочергова увага для ділянок міжнародних на національних маршрутів, що забезпечують:

військову логістику;

евакуацію;

гуманітарку;

роботу інфраструктури (у прифронтових громадах зокрема).

Скільки коштує ремонт доріг?

Раніше під час години запитань до уряду, Олексій Кулеба розповів, що першочергові та невідкладні роботи потребують більш як 14 мільярдів гривень. Про це пише Укрінформ.

Ця зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. Поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу призвело до прискорення руйнування покриття. На сьогодні загальна деформація на основних дорогах перевищує 23 мільйони квадратних метрів,

– розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад.

Водночас Кулеба пообіцяв, що дороги приведуть до ладу протягом наступних 6 місяців. А уряд прийняв рішення шукати додаткове фінансування, адже ситуація складна – накопичувалася роками.

Що ще потрібно знати про українські дороги та їхній стан?

Одна з основних причин руйнувань доріг – недостатнє фінансування у часи війни. Через брак коштів довелося нехтувати елементарними проблемами, що призвели до більших/глобальних наслідків.

Водночас на стан доріг впливає погода. Цьогорічні сильні морози лише погіршили ситуацію.