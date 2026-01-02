Українці можуть отримати 1 500 гривень від держави: кому потрібно подати заявку до 20 січня

В Україні ветерани та ветеранки мають право отримувати 1 500 гривень щоквартально. Кошти можна витрачати на спорт та відновлення.

Хто може отримати 1 500 гривень від уряду?

Однак особа повинна подати заявку до певної дати, аби отримати допомогу, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Гроші можна використати таким чином:

на тренажерні зали; басейни; спортивні секції; інші активності.

Перелік закладів великий, головне, щоб вони працювали офіційно й за кодами MCC 7941 або MCC 7997,

– зазначили у Дії.

Дедлайн подання заявок — 20 січня. Для того, аби стати учасником програми, потрібно:

мати верифікований РНОКПП;

мати статус УБД та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;

відкрити Дія.Картку в банку-учаснику програми.

Для того, аби подати заявку, потрібно зайти у "Дію", вибрати "Сервіси", а потім – "Ветеранський спорт." Далі вже слід вибрати Дія.Картку для зарахування коштів. Останній крок – підтвердити та надіслати заявку.

Нагадаємо, що програма стартувала у 2025 році. Учасниками можуть бути ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Заявку слід подавати 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу, тобто у січні, квітні, липні та жовтні. Використати допомогу необхідно до кінця кварталу, в якому її нарахували.

Важливо! Якщо ж цього не зробити, то гроші повернуться до відомства, а участь у програмі буде припинена, доки людина не подасть нову заяву.

