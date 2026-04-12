Виплата 1 500 гривень у квітні: хто не зможе отримати гроші від уряду

Наразі уряд запровадив нову грошову виплату для тих категорій населення, на яких впливає ситуація з цінами на пальне. Розмір одноразової виплати становить 1 500 гривень.

Хто не зможе отримати 1 500 гривень допомоги?

Уряд має на меті підтримати осіб, чий дохід відчуває вплив зростання вартості на бензин та дизель, а ще на різні товари та послуги, про що зазначив експерт з пенсійних питань Андрій Павловський.

Читайте також Родини з дітьми отримають одноразову виплату: хто може розраховувати на понад 5 тисяч гривень

За словами Павловського, допомогу отримають найбільш соціально вразливі верстви населення:

пенсіонери, які мають менше за середню пенсію;

пенсіонери, які мають статус ВПО;

малозабезпечені та багатодітні родини;

люди з інвалідністю тощо.

Важливо! Розраховувати на цю підтримку не зможуть українці, що перебувають за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях.

Експерт зокрема наголосив, що дана виплата – лише одноразова. Тобто в інші місяці пенсіонери не отримуватимуть додатково по 1 500 гривень.

Павловський пояснює, що рішення про виплату для населення було ухвалено у зв'язку з різким підвищенням цін. Фахівець також пояснив, чому була впроваджена ця виплата.

І причиною є зростання цін внаслідок змін на ринку пального. Річ у тім, що зростання цін на пальне призводить до зростання цін, в першу чергу, на транспортні послуги. А транспортні послуги закладені в ціну будь-якого товару,

– надав пояснення Андрій Павловський.

Нагадаємо! Підтримка стартувала з 1 квітня, про що повідомляла Юлія Свириденко. Вона зазначила, що кошти надійдуть протягом квітня. А жодних додаткових заяв подавати українцям не потрібно.

Що ще відомо про допомогу українцям?