Маленькі села бояться свого вимирання через реформу освіти: чи справді є загроза
За новою реформою в малих селах України мають забрати школи і перевести дітей в опорні. Багато мешканців бояться, що їх села просто помруть без шкіл. Чи справді це так, як діє реформа та які є міфи про неї – далі у матеріалі.
Реформа освіти
Відтепер з початком вересня першачки у школах сідають не за парти, а біжать до класу розглядати цікаві предмети і розмовляти на цікаві теми – у них інтегровані уроки. І це один з прикладів реформи освіти в дії.
Читайте також: Обов'язковий швидкісний інтернет та туалет в приміщенні: які ще зміни уряд запровадить у школі
Прийняття реформи було складним і переломним рішенням. 5 вересня 2017 року ВР ухвалила відповідний закон. Відтак діти навчатимуться 12 років, п'ять з яких триватиме базова освіта, а три роки – профільна. Освітня система продумана добре – як за кордоном. Однак чи зможе вона вжитися в українських реаліях – наразі невідомо.
Одна з проблем – школи у маленьких селах, звідки дітей хочуть перевести до опорних шкіл, на що мешканці реагують неоднозначно. На думку деяких, це зруйнує села взагалі.
Село Климець, школа на 12 дітей
Львівське село Климець у Сколівському районі гірської місцевості. У селі живе від сили 300 людей. Тричі на день заїздить громадський транспорт, а двічі заїздить шкільний автобус. Але тут ще є початкова школа – правильніше сказати – кабінети, перероблені під класи у приміщенні сільської ради, які філія опорної школи винаймає з 2012 року.
Будівля, де облаштовані класи для учнів 1 – 4 класів
Загалом тут навчається 12 дітей з 1 по 4 клас. Тут вірять, що якщо забрати школу – село помре.
Якщо брати нашу школу, якщо її закриють, і маленьким дітям доїжджати – а то не так і мало... Думаю, хоча би початкові класи мають бути у школі,
– прокоментувала ситуацію в.о. директора початкової школи Любов Федосяк.
В 2-му класі – 2 дітей, в 3-му – одна. І вони на індивідуальному графіку. У 1 клас пішло семеро. Наступного року першачків буде менше. І тут винна не реформа, а те, що батьки із маленькими дітьми виїжджають із таких сіл. Тож з 2011 року стара школа Климця просто пустує.
Багато батьків виїхали зі своїми дітьми із села, саме тому школа Климця пустує
Чи справді села помиратимуть, як розв'язати цю проблему і як впровадити реформу в українську реальність – дивіться у відео.
Вибір редакції
-
Якісна освіта у зручний час – дистанційні школи продовжують набір учнів9 жовтня , 16:00
-
Замість англійської – церковнослов’янська: в РПЦ хочуть внести корективи у шкільний процес6 жовтня , 19:51
-
Прем'єр Гончарук записав звернення до школярів і "майбутнього голови уряду": кумедне відео6 жовтня , 16:30