В Україні будують фабрику-кухню: як зараз харчуються діти у школах
Джерело:Олена Зеленська
На початку цього року в Україні запрацювала реформа шкільного харчування. Діти у навчальних закладах мали їсти здорову їжу. Натомість війна внесла свої корективи.
Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що гаряче харчування зараз мають далеко не всі школи. Особливо важко його забезпечити на деокупованих територіях.
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Скільки шкіл в Україні має гаряче харчування
Цього навчального року, за словами Зеленської, понад 3 тисячі українських шкіл працюють в офлайн-режимі. Ще понад 4 тисячі – у змішаному. Однак забезпечує учнів гарячим харчуванням лише трохи більше ніж половина шкіл. Найскладніше забезпечити це харчування у закладах освіти на деокупованих територіях.
До слова, перша леді повідомила, що наприкінці літа у Бучі запустили будівництво фабрики-кухні. Вона забезпечить повноцінним меню всі навколишні заклади освіти.
Як відновити харчування в інших школах країни
Олена Зеленська також обговорила зі своїми колегами та міжнародними партнерами України питання забезпечення дітей нормальним харчуванням в інших школах країни.
Від харчування залежить не лише якість навчання, а й психологічний стан дітей. І ми, дорослі, про нього подбаємо,
– наголосила Зеленська.
- приготування їжі у разі оголошення повітряної тривоги;
- резерв продуктів;
- виділення коштів для закупівлі продуктів;
- аналіз харчування у закладах освіти;
- продовження популяризації здорового харчування;
- навчання та підвищення кваліфікації кухарів.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.