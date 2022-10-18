В Україні будують фабрику-кухню: як зараз харчуються діти у школах

На початку цього року в Україні запрацювала реформа шкільного харчування. Діти у навчальних закладах мали їсти здорову їжу. Натомість війна внесла свої корективи.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що гаряче харчування зараз мають далеко не всі школи. Особливо важко його забезпечити на деокупованих територіях.

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Скільки шкіл в Україні має гаряче харчування

Цього навчального року, за словами Зеленської, понад 3 тисячі українських шкіл працюють в офлайн-режимі. Ще понад 4 тисячі – у змішаному. Однак забезпечує учнів гарячим харчуванням лише трохи більше ніж половина шкіл. Найскладніше забезпечити це харчування у закладах освіти на деокупованих територіях.

До слова, перша леді повідомила, що наприкінці літа у Бучі запустили будівництво фабрики-кухні. Вона забезпечить повноцінним меню всі навколишні заклади освіти.

Як відновити харчування в інших школах країни

Олена Зеленська також обговорила зі своїми колегами та міжнародними партнерами України питання забезпечення дітей нормальним харчуванням в інших школах країни.