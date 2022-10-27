У кількох містах України скасовують осінні канікули у школах

Через постійні атаки Росії в Україні намагаються економити електроенергію. Адже ворог хоче залишити нашу державу без світла.

Так, світло та тепло намагаються економити і у навчальних закладах. Тож шкільні осінні канікули у багатьох населених пунктах України скасовують, передає 24 канал.

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Коли канікули у школах Черкащини

У деяких школах на Черкащині осінні канікули перенесли на зиму. Начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський у коментарі "Суспільному" розповів, що відпочинок учнів відтермінували у 86 школах дванадцяти громад. Це майже 20% від загальної кількості.

Тож відпочиватимуть аж взимку школярі таких громад:

Баштечківська;

Бужанська;

Городищенська;

Драбівська;

Звенигородська;

Канівська;

Ладижинська;

Христинівська;

а також частина закладів таких громад:

Іркліївської;

Катеринопільської;

Мокрокалигірської;

Тернівської.

Чи будуть канікули у Білій Церкві

У школах Білої Церкви також скасували осінні канікули. Натомість зимові будуть довшими, ніж зазвичай. Усе задля того, аби економити тепло та з міркувань безпеки. Про це розповів "Суспільному" керівник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.

За його словами, узимку ситуація також може ускладнитися й через ймовірність атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури.

Попередньо, зимові канікули розпочнуться 26 грудня 2022 року і триватимуть до 22 січня 2023 року,

– повідомив чиновник.

Школярі у Коломиї також не підуть на осінні канікули

Осінні канікули у Коломиї також перенесли – на грудень. Все заради економії, повідомляє Інформатор.

Навчання триватиме без перерви на канікули аж до 23 грудня. А з 26 грудня діти підуть на довгі зимові канікули.

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