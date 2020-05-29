Кличко дав останній дзвоник для випускників Києва та запросив танцювати вальс онлайн: відео

Мер столиці Віталій Кличко привітав усіх випускників київських шкіл із закінченням навчання. Кличко дав останній дзвоник онлайн, оскільки карантин вніс корективи щодо святкування.

Віталій Кличко під час брифінгу сказав, що цього року випускники виходять в доросле життя в дуже непростий час, повідомляє 24 канал.

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Однак всі виклики можна подолати, коли є мета і є мрія. Тож мер столиці побажав успіхів, вдалих ЗНО і втілення планів, які кожен собі намріяв. Після цього Віталій Кличко дав останній дзвоник.

Кличко дав останній дзвоник онлайн: відео

Мер також підготував сюрприз для випускників та киян до Дня столиці, запросивши всіх танцювати вальс онлайн.

Увага! Ця мелодія дуже небезпечна, я вже другий день поспіль її мурликаю,

– додав політик.

Кличко розповів, що аби підтримати цьогорічних випускників та їх вчителів, телеканал "Київ" організував свято онлайн. До нього долучилися майже 18 000 випускників.

Віталій Кличко під час брифінгу запросив танцювати вальс: відео