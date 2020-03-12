Карантин в Україні: в яких містах не закривали школи – список

Кабінет міністрів України напередодні ухвалив рішення про запровадження карантину по усій території держави. Через коронавірус в Україні призупиняється навчальний процес у дитсадках, школах та університетах. Проте остаточне рішення про закриття навчальних закладів приймають місцеві ради.

Уряд запропонував запровадити карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня, проте не всі обласні центри виконали рекомендацію відразу.

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Список міст, де не закривали школи чи дитсадки через карантин

Харків

У Харкові місцева влада не збирається закривати школи та дитячі садки через коронавірус. Про це повідомив мер міста Генадій Кернес у своєму телеграм-каналі. Серед причин – зниження рівня захворюваності на ГРВІ у школах та скарги батьків, які не мають куди подіти своїх дітей. Проте приміщення шкіл таки дезінфікуватимуть.

Разом з тим, навчальні заклади області закриваються на карантин.

Запоріжжя

Тут міська рада підтримала рішення запровадити карантин для усіх навчальних закладів, окрім дитячих садків. Три тижні не працюватимуть школи, училища та коледжі. Дитячі садки продовжать працювати, але у них будуть посилені заходи безпеки.

Кропивницький

Комісія з питань санітарно-епідеміологічної безпеки в області вирішила не оголошувати карантин. Міська влада підтримала таке рішення. Проте, 12 березня планується додаткове засідання, на якому можуть прийняти інше рішення.

Черкаси

В Черкасах та області теж вирішили поки що не запроваджувати карантинних заходів у навчальних закладах.

Список міст, де школи та дитсадки таки закрили на карантин

Дніпро

З 12 березня у Дніпрі закривають усі дитсадки, школи, училища, коледжі, університети та позашкільні установи. Карантин протриває до 3 квітня.

Одеса

В Одесі до рішення уряду велика кількість шкіл була закрита на карантин через поширення грипу та ГРВІ. Зараз же міська рада прийняла рішення закрити усі школи на карантин з 12 березня.

Дитячі садки переходять на особливий режим роботи, а батькам рекомендують не вести дітей до садків найближчих два тижні.

Київ

У столиці весь навчальний процес призупинений на час карантину. Міська влада пообіцяла, що учні шкіл вчитимуться за допомогою телеуроків.

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Львів

У Львові всі заклади освіти з 12 березня закриваються на карантин та переходять на дистанційну форму навчання. Проте 12 та 13 березня вчителі ще працюватимуть у школах.

Рівне

Тут заклади середньої та вищої освіти припиняють навчання вже 12 березня. Дитячі садки працюватимуть 12-13 березня, проте вже з понеділка теж припиняють роботу на 3 тижні.

Суми

Тут навчальні заклади до кінця тижня працюватимуть в перехідному режимі, а з понеділка закриються школи, університети, училища та дитячі садки. В закладах середньої та вищої освіти планують організувати дистанційне навчання.

Тернопіль

Тут школи та університети припиняють навчання вже з 12 березня. Дитячі садки працюватимуть 12-13 березня у звичному режимі, проте з понеділка дошкільні заклади теж закриються на карантин.

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В інших регіонах України карантин було запроваджено відразу для всіх навчальних закладів у період з 12 березня до 3 квітня. Відмовились від карантинних заходів У Черкаській, Харківській та Кіровоградській області.

Також у МОЗ розкритикували незакриття шкіл на карантин. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві пригрозив тим, хто не виконує постанови Кабміну про карантин, кримінальною відповідальністю.