У мережі спалахнула дискусія щодо мовного питання у школах України. Зокрема, після заяви заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової.

Кузьмичова в інтерв'ю УП відповіла на питання про те, чи можна і варто повністю заборонити спілкування російською мовою у школах.

Що сказала посадовиця?

Заступниця міністра уточнила, що таке рішення може мати несподіваний ефект. Вона каже, що повна заборона на спілкування російською мовою у наших школах може дати зворотний результат.