Навчання у школах з 1 вересня: МОЗ спрогнозувало, наскільки це можливо
Чим ближче до початку навчального року — тим більше батьків та дітей цікавить питання повернення до школи. Міністерство охорони здоров’я обговорює з Міністерством освіти формат відновлення навчального процесу з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС розповів про варіанти майбутнього навчання.
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За словами Ляшка, діти почнуть навчання 1 вересня, але у якому це буде форматі – поки невідомо.
Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класах.
Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде дистанційно проводитись. По змінах розводити. Думаю, що ці моделі ми напрацюємо,
– розповів Ляшко.
Загалом спрогнозувати епідеміологічну ситуацію на вересень майже неможливо. Уряд готується і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повністю повернення дітей до школи.
Мер Києва Віталй Кличко під час брифінгу наголосив, що відновлення навчання можливе лише на 4 етапі послаблення карантинних обмежень, повідомляє 24 канал. Однак більшість регіонів до цього не готові, а захворюваність зростає.
Зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне – до кінця карантину навчання буде дистанційним,
– наголосив Кличко.
Зокрема, департамент освіти КМДА уже надав рекомендації усім навчальним закладам розробити форму дистанційного навчання. Водночас місто робить все для того, щоб розпочати нормальний освітній процес у школах з 1 вересня.
Яким може бути навчання з вересня
- Виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій заявляла, що з вересня в Україні діятиме так зване коригувальне навчання.
- Вчителі зможуть з'ясувати опанування того матеріалу, який припав на карантин.
- Вчителі використовуватимуть індивідуальний підхід для кожного предмета кожного класу. Відомство не виділятиме конкретні терміни повторення предметів, це робитимуть вчителі.
- Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що через поширення коронавірусної хвороби українським школам доведеться продовжити навчання дітей онлайн.
- Прем'єр Денис Шмигаль також не виключає такого варіанту розвитку подій.