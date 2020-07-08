Чим ближче до початку навчального року — тим більше батьків та дітей цікавить питання повернення до школи. Міністерство охорони здоров’я обговорює з Міністерством освіти формат відновлення навчального процесу з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС розповів про варіанти майбутнього навчання.

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За словами Ляшка, діти почнуть навчання 1 вересня, але у якому це буде форматі – поки невідомо.

Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класах.

Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде дистанційно проводитись. По змінах розводити. Думаю, що ці моделі ми напрацюємо,

– розповів Ляшко.

Загалом спрогнозувати епідеміологічну ситуацію на вересень майже неможливо. Уряд готується і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повністю повернення дітей до школи.

Мер Києва Віталй Кличко під час брифінгу наголосив, що відновлення навчання можливе лише на 4 етапі послаблення карантинних обмежень, повідомляє 24 канал. Однак більшість регіонів до цього не готові, а захворюваність зростає.

Зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне – до кінця карантину навчання буде дистанційним,

– наголосив Кличко.

Зокрема, департамент освіти КМДА уже надав рекомендації усім навчальним закладам розробити форму дистанційного навчання. Водночас місто робить все для того, щоб розпочати нормальний освітній процес у школах з 1 вересня.