Як учневі після навчання за кордоном повернутись до української школи

3 листопада 2022 , 11:28
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Багато українських учнів опинилися за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії. При цьому частина з них пішла у місцеві школи.

Натомість значна кількість дітей таки повертається до України. Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, як учні після навчання за кордоном можуть повернутись до українських шкіл.

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Як після навчання за кордоном повернутись до української школи

  • Молодша школа 

Якщо дитина завершила 1 – 2 – й клас і хоче перейти в Україну в 3 – й, тоді її зарахують до третього класу. Учневі  необхідно буде лише пройти оцінювання з тих предметів, які він не вивчав за кордоном. Це – українська мова та українська література, уточнив Вітренко. 

  • Середня та старша школа 

Учні середньої та старшої школи для повернення до українських шкіл мають скласти або державну підсумкову атестацію (якщо це 9 – 11 клас), або річне оцінювання (якщо це середня школа).

Жодних проблем не має бути. Якщо ж вони все-таки виникнуть, потрібно звертатись до місцевого управління освіти. А якщо там не допоможуть, то до нас (МОН – ред.),
– наголосив Вітренко.

Як зараз триває навчання у школах України

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
  • Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
  • Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
  • Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
  • Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
  • У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
  • А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
  • Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
  • Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
  • У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
  • Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
  • Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.

Автор: Марія Волошин