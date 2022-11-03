Як учневі після навчання за кордоном повернутись до української школи

Багато українських учнів опинилися за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії. При цьому частина з них пішла у місцеві школи.

Натомість значна кількість дітей таки повертається до України. Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, як учні після навчання за кордоном можуть повернутись до українських шкіл.

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Як після навчання за кордоном повернутись до української школи

Молодша школа

Якщо дитина завершила 1 – 2 – й клас і хоче перейти в Україну в 3 – й, тоді її зарахують до третього класу. Учневі необхідно буде лише пройти оцінювання з тих предметів, які він не вивчав за кордоном. Це – українська мова та українська література, уточнив Вітренко.

Середня та старша школа

Учні середньої та старшої школи для повернення до українських шкіл мають скласти або державну підсумкову атестацію (якщо це 9 – 11 клас), або річне оцінювання (якщо це середня школа).

Жодних проблем не має бути. Якщо ж вони все-таки виникнуть, потрібно звертатись до місцевого управління освіти. А якщо там не допоможуть, то до нас (МОН – ред.),

– наголосив Вітренко.

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