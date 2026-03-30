Не "бархатці і ноготки": як назвати ці квіти правильно українською

У мовленні українців іноді можуть траплятися суржикові слова. Ними краяни позначають різноманітні явища, предмети, процеси тощо.

Зокрема, часто можна почути суржик серед назв квітів. 24 Канал при цьому підкаже, як правильно українською називати "бархатці і ноготки".

Як українською назвати бархатці і ноготки?

Іноді ви можете чути таке слово як "бархатці" на позначення однорічної трав'янистої декоративної рослину родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору.

Бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;

Український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповідав у "Сніданку з 1+1", як красиво замінити цю неправильну назву.

Не бархатці, а оксамитки або ж чорнобривці,

– повідомив Авраменко.



Бархатці українською

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин.

Ноготки – нагідки;

Також зауважимо, що в українській мові немає такої назви квітки як "ноготки". Є нагідки. Саме так треба називати українською рід трав'янистих та півкущових рослин родини складноцвітих з оранжево-жовтими квітками, зібраними в кошики, уточнює Словник української мови.



Ноготки українською

