УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з хімії: чи доступні "шпаргалки"

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив ще один демонстраційний тест НМТ. Цього разу з хімії.

Цьогорічні абітурієнти можуть виконати тест як онлайн, так і завантажити на свій гаджет.

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УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з хімії

Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.

Тест із хімії складається з 30 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);

на встановлення відповідності (логічні пари) (2 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

Ви також зможете вибирати послідовність виконання завдань.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами. А саме:

Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);

таблицею "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃";

таблицею "Ряд активності металів".

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Ви можете також завантажити демоваріант тесту на свій гаджет.

Демонстраційний варіант тесту з хімії доступний за посиланням.

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Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів: