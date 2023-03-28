УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з хімії: чи доступні "шпаргалки"
Джерело:УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив ще один демонстраційний тест НМТ. Цього разу з хімії.
Цьогорічні абітурієнти можуть виконати тест як онлайн, так і завантажити на свій гаджет.
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УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з хімії
Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.
Тест із хімії складається з 30 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);
- на встановлення відповідності (логічні пари) (2 завдання);
- відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).
Ви також зможете вибирати послідовність виконання завдань.
Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами. А саме:
- Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);
- таблицею "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃";
- таблицею "Ряд активності металів".
Ви можете також завантажити демоваріант тесту на свій гаджет.
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Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.