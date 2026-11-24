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Що підказує європейський досвід

Євроінтеграція відкриває українським громадам нові перспективи в освіті. Проте доступ до фінансування, європейських практик і партнерств ще не означає автоматичних змін.

Вирішальним залишається розуміння того, якою громада хоче бачити освіту для своїх мешканців і на які перетворення готова спрямувати зусилля. Саме здатність самостійно визначати напрям розвитку та відповідати за його втілення формує суб'єктність місцевого самоврядування.

Цю думку Олександр Саврук, партнер Могилянської стратегічної агенції, директор і декан Kyiv-Mohyla Business School (kmbs), поклав в основу зустрічі MSAgency Club "Освіта в громаді: європейські орієнтири та простір власних рішень", що відбулася 19 листопада 2026 року.

Чітке розуміння бажаних змін допомагає розставити пріоритети, визначити напрями інвестування та узгодити ресурси з довгостроковими цілями. За такого підходу стратегічний документ стає не формальністю, а відображенням свідомого вибору громади.

Наскільки важливо спочатку визначити напрям, а вже потім залучати ресурси, засвідчують приклади європейських країн.

Литовська аналітикиня освітньої політики Угне Якубаускайте-Аласевічене (Ugnė Jakubauskaitė-Alasevičienė) порівняла досвід Литви та Естонії. У першій оновлення шкільних будівель та обладнання значною мірою відбулося завдяки фінансуванню ЄС, тоді як якість викладання й управління закладами ще тривалий час потребували окремої уваги. Естонія натомість іще до вступу до Євросоюзу обрала пріоритетом цифровізацію шкіл і розпочала відповідну роботу спільно з муніципалітетами. Згодом європейські кошти дали змогу масштабувати вже започатковані перетворення.

Ці приклади демонструють: зовнішня підтримка найефективніша тоді, коли підсилює послідовний курс, а не підміняє власні орієнтири.

Для України самостійність місцевого самоврядування має глибоке історичне коріння. Олександр Саврук нагадав про традиції міського врядування, зокрема магдебурзьке право. Сучасним продовженням цієї спадщини стає ініціативність громад, готовність самостійно визначати потреби в освіті, запускати необхідні зміни й відповідати за їхні наслідки. Водночас місцева автономія не означає відокремленості від державної політики: результат потребує узгодженості загальнонаціональних орієнтирів і локальних рішень.

Саме про такий розподіл відповідальності говорив Іван Юрійчук, заступник міністра освіти і науки України. Держава формує спільні правила, а місцеве самоврядування обирає способи їх реалізації з огляду на потреби мешканців і власну спроможність. Така модель поєднує цілісність освітньої політики з розумінням місцевого контексту, залишаючи простір для рішень, які відповідають конкретним обставинам.

Відповідальність за якість освіти водночас передбачає цілісність самої системи. Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України, пов’язав її з автономією та децентралізацією — засадами відкритої моделі, у якій різні рівні й форми здобуття освіти доповнюють одне одного. Важливою складовою такого розвитку є міжнародна взаємодія.

Європейська інтеграція створює простір для тривалого партнерства: спільного визначення дослідницьких питань, зіставлення освітніх систем і перевірки дієвості різних підходів. Українські громади можуть формувати порядок денний цієї співпраці, спираючись на власний досвід і актуальні запити. Результати досліджень, своєю чергою, дають підстави для більш обґрунтованої освітньої політики.

Та будь-яка система зрештою має оцінюватися за тим, які перспективи відкриває перед людиною. Сергій Колебошин, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, запропонував дивитися на освіту крізь увесь життєвий шлях. У дитинстві вона допомагає розкрити здібності, згодом — здобути професію, а в дорослому віці — опанувати нову справу або повернутися до навчання. Відтак завдання громади — сформувати середовище, у якому розвиток не обмежується певним віком чи етапом життя. Його ціннісним підґрунтям Сергій Колебошин назвав українську національну та громадянську ідентичність.

Відчуття належності до спільноти формується не лише через освіту, а й через можливість впливати на життя навколо. Ірина Ткачук, начальниця Управління освіти Чернівецької міської ради, представила досвід Чернівців, де залучення молоді до місцевих рішень підкріплене системною підтримкою та реальними можливостями впливу. Участь у справах громади перетворює молодих людей зі спостерігачів на учасників місцевого розвитку. Такий досвід зміцнює зв'язок з Україною незалежно від місця проживання.

Особливу роль у створенні середовища для розвитку відіграють школа й учитель. Модераторка панелі Олена Колеснікова, експертка з розвитку людського капіталу, освіти та модернізації ринку праці, викладачка kmbs, звернула увагу на трансформацію їхньої ролі під впливом війни та стрімкого поширення штучного інтелекту.

Освітнім закладам і педагогам потрібні належні ресурси та підтримка, однак водночас зростають вимоги до їхньої відповідальності перед суспільством і державою. Підготовка освітніх управлінців і вчителів до нових суспільних і технологічних викликів не може відкладатися на майбутнє.

Від європейських орієнтирів до управлінських рішень громади

Розуміння того, для чого громада розвиває освіту і які можливості хоче створити для людей, визначає, що вона вважатиме ознакою якісної освіти, куди спрямує ресурси й кого залучить до спільної роботи. Саме в цих рішеннях суб’єктність громади набуває конкретного смислу.

Під час практичної частини клубної зустрічі європейські управлінські практики стали відправною точкою для роботи над рішеннями українських громад за чотирма тематичними напрямами: рівність можливостей, якість освіти, навчання впродовж життя та освітнє партнерство.

На зустрічі MSAgency Club Освіта в громаді: європейські орієнтири та простір власних рішень:

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Щоб визначити, де потрібна підтримка, спершу варто зрозуміти, що саме заважає дитині вчитися. На воркшопі "Рівність можливостей", який модерувала Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, відштовхнулися від досвіду Гельсінкі. Діти можуть навчатися в одній школі й мати різні можливості скористатися тим, що вона пропонує. Одній дитині потрібна допомога після тривалої перерви в навчанні, іншій – мовна підтримка. Іноді, щоб допомогти дитині, потрібно працювати з усією родиною. Розуміння цих обставин дає громаді підстави вирішувати, яку підтримку може забезпечити школа і коли до роботи варто залучити соціальні служби чи інклюзивно-ресурсні центри.

Ті самі обставини важливо бачити й тоді, коли громада оцінює роботу своєї освітньої системи. На воркшопі "Якість освіти" під модерацією Оксани Компанієць, начальниці Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області, це осмислювали на прикладі Копенгагена.

За подібними результатами двох шкіл можуть стояти зовсім різні умови. Звідси пропозиція формувати профіль якості освіти громади, у якому результати навчання розглядають разом із добробутом дітей та умовами, у яких вони зростають. Якщо керівники закладів і засновники аналізують ці дані разом, вони можуть точніше визначити, де підтримка потрібна насамперед, а згодом оцінити, що вона змінила.

Коло людей, для яких громада формує освітню політику, ширше за коло тих, хто сьогодні навчається в її закладах. На воркшопі "Навчання впродовж життя" із Сергієм Омельчуком, першим проректором Херсонського державного університету, міркували про можливості для людей, які змінюють професію, повертаються до навчання після перерви чи обживаються в новій громаді. Тут можуть доповнювати одне одного університети, бібліотеки, заклади культури, бізнес і громадські організації. Їхня тривала взаємодія допомагає поєднати освітні запити мешканців із потребами місцевої економіки, а набуті знання та навички — із можливостями їх практичного застосування. Серед пропозицій прозвучала ідея шкіл вихідного дня, де навчання може поєднуватися з пізнанням місцевої культури й допомагати людині відчути зв'язок із громадою.

Щоб така співпраця впливала на освітні рішення, партнери мають долучатися вже тоді, коли громада визначає свої пріоритети. На воркшопі "Освітнє партнерство", який модерувала Лілія Марачканець, директорка благодійного фонду "Разом з Кернел" і керівниця служби корпоративної соціальної відповідальності Kernel, запропонували створити постійну дорадчу раду за участі представників громади, освітян, бізнесу та громадських організацій.

Така рада дала б їм змогу разом визначати завдання й домовлятися про внесок кожного. Бізнес може інвестувати в розвиток людей, приносити в громаду нові технології та відкривати можливості для практичного навчання. Культурні інституції й громадські організації можуть залучати місцевих майстрів і митців до роботи з дітьми й дорослими. Спільно визначені пріоритети дають цій роботі тяглість і підстави оцінювати, що вона змінює для мешканців.

Учасники зустрічі MSAgency Club "Освіта в громаді: європейські орієнтири та простір власних рішень" / інфографіка – MSAgency Club

Напрацювання воркшопів можуть лягти в основу конкретних рішень громад: кому першочергово потрібна підтримка, за якими показниками варто оцінювати розвиток місцевої освітньої системи, де мешканці можуть навчатися в різні періоди життя і хто готовий узяти на себе частину спільної роботи. Саме на цьому рівні європейські орієнтири набувають практичного значення для українських громад.

Освіта як основа майбутнього громади

Якість освітнього середовища має значення не лише для тих, хто вже живе в громаді, а й для людей, які розглядають можливість повернення. Європейська інтеграція розширює доступ до фінансування та відкриває перспективи навчання, працевлаштування й життя за кордоном.

Водночас, як зауважила Угне Якубаускайте-Аласевічене, на рішення родин про повернення впливають умови, які чекають удома.

Доступний дитячий садок, якісна школа, можливість здобути професію чи продовжити освіту в дорослому віці стають вагомими аргументами на користь життя у своїй громаді. Інвестиції в освіту таким чином перетворюються на інвестиції в людський капітал, соціальну згуртованість і перспективи місцевого розвитку.

Європейський досвід, міжнародні партнерства та фінансування відкривають широке поле для змін. Проте їхній масштаб і сталість визначаються спроможністю громади самостійно формулювати цілі, об’єднувати різних учасників і створювати умови для розвитку людини на кожному етапі життя. Саме так освіта виходить за межі окремої галузі й стає одним із визначальних чинників майбутнього громади.

Зустріч відбулася в межах MSAgency Club – ініціативи Могилянської стратегічної агенції за підтримки БФ "Разом з Кернел". Партнерами події стали Державна служба якості освіти України, Український центр оцінювання якості освіти та Get Ready 4EU.