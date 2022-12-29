Семикласник розповів, як зміг стати одним з переможців радіодиктанту – 2022

Семикласник Роман Гладик з міста Гайворон став одним з 20 переможців радіодиктанту у 2022 році. Він допустив лише одну помилку.

Переможець сам із Кіровоградщини. Вчителька української мови Гайворонського ліцею №1 Людмила Горобець розповіла, як вчиться Роман.

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Як Роман Гладик готувався до написання радіодиктанту

Школяр із першого класу навчається на відмінно, уточнила вчителька. Радіодиктант писав вперше. Через війну, до слова, діти у цьому закладі освіти вчаться онлайн.

Текст діти писали вдома. Роман казав, що Ада Роговцева трішки поспішала, тому він переписав свій диктант з чернетки і ввечері 9 листопада відправив його на перевірку,

– розповіла вчителька.

Також вона уточнила, що хлопець не хотів про свій результат розповідати вчителям. Натомість тепер усі ним пишаються. Про учня відгукуються як про спокійного, відповідального та дисциплінованого. У школі його привітали з досягненням.

Роман натомість каже, що до написання радіодиктанту не готувався. Більше того, зізнається, результат для нього неочікуваний.

Українська мова – один з найулюбленіших предметів у школі. На радіо сказали, що переможці отримають подарунки – диплом та книгу. Я завдячую такому високому результату своїм вчителям,

– додає Роман.

Та переконує що писати радіодиктант відтепер планує щороку.

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