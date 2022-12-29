Семикласник розповів, як зміг стати одним з переможців радіодиктанту – 2022
Джерело:Суспільне
Семикласник Роман Гладик з міста Гайворон став одним з 20 переможців радіодиктанту у 2022 році. Він допустив лише одну помилку.
Переможець сам із Кіровоградщини. Вчителька української мови Гайворонського ліцею №1 Людмила Горобець розповіла, як вчиться Роман.
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Як Роман Гладик готувався до написання радіодиктанту
Школяр із першого класу навчається на відмінно, уточнила вчителька. Радіодиктант писав вперше. Через війну, до слова, діти у цьому закладі освіти вчаться онлайн.
Текст діти писали вдома. Роман казав, що Ада Роговцева трішки поспішала, тому він переписав свій диктант з чернетки і ввечері 9 листопада відправив його на перевірку,
– розповіла вчителька.
Також вона уточнила, що хлопець не хотів про свій результат розповідати вчителям. Натомість тепер усі ним пишаються. Про учня відгукуються як про спокійного, відповідального та дисциплінованого. У школі його привітали з досягненням.
Роман натомість каже, що до написання радіодиктанту не готувався. Більше того, зізнається, результат для нього неочікуваний.
Українська мова – один з найулюбленіших предметів у школі. На радіо сказали, що переможці отримають подарунки – диплом та книгу. Я завдячую такому високому результату своїм вчителям,
– додає Роман.
Та переконує що писати радіодиктант відтепер планує щороку.
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу облаштовували студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
- Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
- Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писали цей диктант, не стримували сліз.
- Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту – 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
- Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
- До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.
- Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.