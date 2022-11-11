Цілик розповіла, як і хто запропонував їй стати авторкою тексту радіодиктанту – 2022
Джерело:Суспільне Культура
9 листопада, у День української писемності та мови, українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Він став своєрідним символом об'єднання наших земляків по всьому світові.
Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева. Радіодиктант – 2022 мав назву "Твій дім".
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Хто і як запропонував Цілик написати текст радіодиктанту
Ірина Цілик розповіла, як їй запропонували стати авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності і хто, власне, запропонував.
Режисерка уточнила, що спершу їй написала журналістська Ірина Славинська. Цілик була "дуже заскочена цією пропозицією", адже вважала це дуже відповідальною справою.
Спершу, зізналася режисерка, їй здалося, що вона – не дуже вдала кандидатура. Однак слова про те, що її дописи у фейсбуці багатьом людям допомагають надихнутися, переконали Цілик.
І зрештою мене підкупило інше – сама ідея, що я напишу текст, яким я можу звернутися до безлічі українців. У цьому є якийсь такий цікавий, особливий виклик, що захотілося погодитися,
– зізналася Ірина Цілик.
Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу облаштували студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
- Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
- Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писав цей диктант, не стримували сліз.
- Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
- Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
- До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.
- Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.
- Авторка радіодиктанту – 2022 Ірина Цілик також розповіла про його важливість у час війни.