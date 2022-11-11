Цілик розповіла, як і хто запропонував їй стати авторкою тексту радіодиктанту – 2022

9 листопада, у День української писемності та мови, українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Він став своєрідним символом об'єднання наших земляків по всьому світові.

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева. Радіодиктант – 2022 мав назву "Твій дім".

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Хто і як запропонував Цілик написати текст радіодиктанту

Ірина Цілик розповіла, як їй запропонували стати авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності і хто, власне, запропонував.

Режисерка уточнила, що спершу їй написала журналістська Ірина Славинська. Цілик була "дуже заскочена цією пропозицією", адже вважала це дуже відповідальною справою.

Спершу, зізналася режисерка, їй здалося, що вона – не дуже вдала кандидатура. Однак слова про те, що її дописи у фейсбуці багатьом людям допомагають надихнутися, переконали Цілик.

І зрештою мене підкупило інше – сама ідея, що я напишу текст, яким я можу звернутися до безлічі українців. У цьому є якийсь такий цікавий, особливий виклик, що захотілося погодитися,

– зізналася Ірина Цілик.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Правильний текст радіодиктанту – 2022 можна прочитати за посиланням.

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