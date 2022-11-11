Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его народная артистка Герой Украины Ада Роговцева. Радиодиктант – 2022 назывался "Твій дім".
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Кто и как предложил Ирине Целик написать текст радиодиктанта
Ирина Целик рассказала, как ей предложили стать автором текста Радиодиктанта национального единства и кто, собственно, предложил.
Режиссер уточнила, что сначала ей написала журналистская Ирина Славинская. Целик была "очень увлечена этим предложением", ведь считала это очень ответственным делом.
Сначала, призналась режиссер, ей показалось, что она не очень удачная кандидатура. Однако слова о том, что ее сообщения в фейсбуке многим людям помогают вдохновиться, убедили Целик.
И, наконец, меня подкупило другое – сама идея, что я напишу текст, которым я могу обратиться к множеству украинцев. В этом есть какой-то интересный, особый вызов, что захотелось согласиться,
– призналась Ирина Целик.
Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022
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Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022
- Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
- Автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
- Радиодиктант звучал по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
- В то же время флешмоб в очередной раз вышел за пределы радиоформата. Его вживую транслировали на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
- К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира обустроили студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
- В этом году из соображений безопасности не организовывали большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.
- Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.
- После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твій дім". Он о желанном доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
- Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.
- Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну откликов после того, как радиодиктант завершился.
- К слову, многие не услышали название в начале. Таким образом у многих получилась общая ошибка.
- Также украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта.
- Автор радиодиктанта – 2022 Ирина Целик также рассказала о его важности во время войны.