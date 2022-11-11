Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его народная артистка Герой Украины Ада Роговцева. Радиодиктант – 2022 назывался "Твій дім".

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Кто и как предложил Ирине Целик написать текст радиодиктанта

Ирина Целик рассказала, как ей предложили стать автором текста Радиодиктанта национального единства и кто, собственно, предложил.

Режиссер уточнила, что сначала ей написала журналистская Ирина Славинская. Целик была "очень увлечена этим предложением", ведь считала это очень ответственным делом.

Сначала, призналась режиссер, ей показалось, что она не очень удачная кандидатура. Однако слова о том, что ее сообщения в фейсбуке многим людям помогают вдохновиться, убедили Целик.

И, наконец, меня подкупило другое – сама идея, что я напишу текст, которым я могу обратиться к множеству украинцев. В этом есть какой-то интересный, особый вызов, что захотелось согласиться,

– призналась Ирина Целик.

Важно! Правильный текст радиодиктанта – 2022 можно прочитать по ссылке.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

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