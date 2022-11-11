Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева. Радіодиктант – 2022 мав назву "Твій дім".

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Хто і як запропонував Цілик написати текст радіодиктанту

Ірина Цілик розповіла, як їй запропонували стати авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності і хто, власне, запропонував.

Режисерка уточнила, що спершу їй написала журналістська Ірина Славинська. Цілик була "дуже заскочена цією пропозицією", адже вважала це дуже відповідальною справою.

Спершу, зізналася режисерка, їй здалося, що вона – не дуже вдала кандидатура. Однак слова про те, що її дописи у фейсбуці багатьом людям допомагають надихнутися, переконали Цілик.

І зрештою мене підкупило інше – сама ідея, що я напишу текст, яким я можу звернутися до безлічі українців. У цьому є якийсь такий цікавий, особливий виклик, що захотілося погодитися,

– зізналася Ірина Цілик.

Важливо! Правильний текст радіодиктанту – 2022 можна прочитати за посиланням.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

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