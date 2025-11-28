"Починала писати диктант у лікарні": учителька вчетверте здобула перемогу на Радіодиктанті

27 листопада оголосили переможців Радіодиктанту національної єдності – 2025. Жодної помилки у тексті не зробили шестеро людей.

Серед них – двоє волинянок. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про переможницю?

Загалом на перевірку учасники надіслали понад 11 200 текстів. Більшість – електронною поштою.

Вчетверте переможницею Радіодиктанту стала вчителька української мови і літератури Галина Шура з села Комарове Ковельського району, що на Волині. Про перемогу дізналася під час уроку, коли у клас почали заходити колеги і вітати її.

Я починала писати цей диктант в лікарні, під кабінетом лікаря. Продовжила написання вже вдома, коли увімкнула запис. Текст мені був цікавий, нескладний і дуже життєвий,

– зізналася переможниця.

Хто ще – серед переможців?

А от домогосподарка Ганна Купрійчук з села Дроздні Ковельського району потрапила у перелік переможців вдруге. Декілька років тому волинянка теж допустила одну помилку. Каже, що текст був складним, але він актуальний.

Деякі слова були для мене незнайомі. Але я завжди була не байдужа до правопису, тому долучаюся до написання Радіодиктанту. Прикро, що зробила одну помилку, треба було довше подумати,

– каже жінка.

За фахом жінка – кравчиня, філологічної освіти не має. Любов до каліграфії та української мови у дитинстві прищепив батько.

Серед цьогорічних переможниць – і 20-річна Діана Гончарова з Балаклії Харківської області, пише "Межа". Дівчина зробила лише одну помилку в тексті. Цьогоріч диктант вона писала без особливої підготовки. Діана одночасно навчається в двох українських університетах за педагогічними спеціальностями – в одному планує стати вчителькою початкових класів, в іншому – вчителькою математики.

У 2022 році, після деокупації Балаклії, вона підкреслює, що традиція не була перервана. У спогадах про окупацію вона згадує, як російські окупанти ставилися до української мови – спотворювали її слова.

Що відомо про Радіодиктант – 2025?