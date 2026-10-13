Автори текстів майстерно ховають у реченнях орфографічні та синтаксичні ілюзії, які збивають з пантелику: там, де напрошується велика літера, стоїть мала, а інтонація диктора провокує ставити хибні розділові знаки. Розбираємо 5 найхитріших авторських пасток, щоб зрозуміти їхню логіку та раз і назавжди розібратися з нюансами чинного Українського правопису.

1. Зіткнення знаків: коли емоції зустрічаються з раптовістю

Суть пастки: Нетрадиційне для багатьох поєднання знака оклику та тире всередині речення перед сполучником "і".

З нього починався день: клац! – і пронизливе рокотання перших тактів "Реве та стогне…", а за ним примусово-бадьоре "Говорить Київ!" давали знак, що з-під теплої ковдри хоч-не-хоч пора вилізати." (2024 рік, Оксана Забужко).

Чому мозок обирає хибний варіант: Зі шкільної лави ми звикли: знак оклику – це фінал речення, після якого неминуче йде велика літера. Побачити його всередині конструкції здається порушенням усіх законів, тому рука автоматично або прибирає знак оклику, або ігнорує тире.

Що каже правопис: У цьому фрагменті зустрілися два незалежні пунктуаційні правила. Слово "клац!" – це звуконаслідувальний вигук. Він настільки експресивний, що структурно вимагає після себе емоційного знака оклику. Водночас ми маємо складносурядне речення зі сполучником "і". Між увімкненням приймача ("клац") та музикою ("рокотання") відбувається стрімка зміна подій. Щоб передати цю раптовість чи несподіваний наслідок, перед "і" ставиться тире. Ці два знаки виконують абсолютно різні функції і цілком легітимно стоять поруч.

2. Пастка бренду: як "Інтерсіті" втратило велику літеру

Суть пастки: Написання з малої літери в лапках назви транспортного засобу, яка зазвичай сприймається як офіційна (власна).

"Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на "інтерсіті", робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо." (2025 рік, Євгенія Кузнєцова).

Чому мозок обирає хибний варіант: Ми регулярно бачимо логотип "Інтерсіті" на вокзалах і квитках. Для нас це офіційний бренд. Написати його з малої літери здається неповагою до перевізника, тому більшість слухачів упевнено виводить велику "І".

Що каже правопис: Тут працює мовний процес апелятивації – перехід власної назви в загальну. Український правопис (пар. 53, п. 1) чітко розрізняє марки та типи засобів. Коли марка транспортного засобу втрачає статус унікальної власної назви і починає вживатися як загальна (як синонім до слова "швидкісний поїзд"), слово залишається в лапках, але пишеться з малої літери. Ви ж не напишете з великої "приїхав на "мерседесі"" або "сів у "боїнг""? Те саме стосується й "інтерсіті" у побутовому контексті.

3. Оманлива інтонація: чому метафора вимагає двокрапки, а не тире

Суть пастки: Використання двокрапки там, де емоційна пауза диктора чи виразна метафора підштовхують поставити тире.

"Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор." (2023 рік, Катерина Калитко).

Чому мозок обирає хибний варіант: Слухаючи текст, ми довіряємо інтонації. Диктор робить глибоку паузу перед метафорою, і мозок сприймає її як "підсумкову". До того ж вмикається псевдологіка: "посадка – це прапор" (нібито тире між підметом і присудком).

Що каже правопис: Не варто довіряти інтонації наосліп – аналізуйте синтаксис. Це безсполучникове складне речення. Його друга частина ("зелено-чорний прапор") не є підсумком, вона розкриває, пояснює і конкретизує зміст першої. Посадка зеленіє в який спосіб? Вона візуально утворює прапор. Академічне правило безапеляційне: якщо друга частина безсполучникового речення розкриває або пояснює зміст попередньої, між ними завжди ставиться двокрапка.

Звернімо увагу, що текст до цьогорічного Радіодиктанту 2026 напише письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Також на учасників очікує цікаве нововведення – відразу двоє читців. Ними будуть вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

4. Подвійний удар: таємниця слова "хоч-не-хоч"

Суть пастки: Написання складного прислівника, утвореного повторенням слова із часткою "не" всередині.

...давали знак, що з-під теплої ковдри хоч-не-хоч пора вилізати." (2024 рік, Оксана Забужко).

Чому мозок обирає хибний варіант: Правопис прислівників – традиційно найскладніший розділ орфографії. Зустрічаючи "хоч-не-хоч", ми часто шукаємо аналогії. Хтось згадує сполуки на кшталт "раз у раз" чи "день у день" і пише окремо (не враховуючи, що там – прийменники, а тут – частка). Хтось губить один дефіс ("хоч не-хоч"), покладаючись на візуальну естетику.

Що каже правопис: Правило двох дефісів працює безкомпромісно. Складні слова (зокрема прислівники), утворені повторенням того самого слова, поєднаного прийменником або часткою, пишуться виключно через два дефіси. Це єдина неподільна конструкція: пліч-о-пліч, віч-на-віч, де-не-де, хоч-не-хоч.

5. Синтаксичний сендвіч: як не загубити каркас речення

Суть пастки: Використання двокрапки для відкриття ряду однорідних членів та тире – для його закриття, оскільки речення не завершується.

Наші пісні з будь-якими мотивами: чи з пристрасними карпатськими ритмами у виконанні Руслани, чи з тривожними кримськотатарськими інтонаціями Джамали – долають усі кордони без віз..." (2017 рік, Іван Малкович).

Чому мозок обирає хибний варіант: У довгих реченнях легко загубити граматичний "каркас". Почувши перелік, багато хто просто ставить коми. Інші – виділяють однорідні члени тире з обох боків, сприймаючи їх як звичайну вставну конструкцію, і тим самим ламають архітектуру речення.

Що каже правопис: Працює базова синтаксична схема з узагальнювальним словом. Уявіть, що ви відкриваєте і закриваєте дужки. Спочатку йде узагальнювальне слово ("мотивами"). Після нього перед переліком однорідних членів ми ставимо двокрапку. Якби речення на цьому завершилося, стояла б крапка. Але оскільки після ряду однорідних членів речення продовжується ("долають усі кордони"), цей розлогий перелік необхідно граматично "закрити" за допомогою тире. Двокрапка відкрила, тире – закрило.

Радіодиктант – це не про страх помилитися. Це можливість перевірити свою мовну інтуїцію, розгадати задум автора тексту та відчути себе частиною великого національного флешмобу. Кожна знайдена пастка – це не поразка, а новий здобуток. Тож 27 жовтня сміливо вмикайте трансляцію, беріть ручку і пам'ятайте: головне – це наша любов до мови, а з комами і тире ми обов'язково розберемося!