7 украинских вузов получат современное научное оборудование: список

К концу 2019 года в украинских вузах создадут еще 7 центров коллективного пользования научным оборудованием. Доступ в лаборатории получат все ученые страны.

В целом к концу 2019 года уже 21 вуз получит современное оборудование, пишет пресс-служба МОН.

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Идея таких центров в том, чтобы сконцентрировать в одном месте лучшее современное научное оборудование по определенному направлению. И чтобы потом доступ к этому оборудованию имели не только работники этого заведения, на базе которого работает центр, но и вообще ученые из разных университетов, научных учреждений,

– рассказала министр образования Анна Новосад.

За эффективное использование денег, которые выделило правительство, будет отвечать Юрий Полюхович – первый заместитель министра образования.

В каких университетах создадут центры?

"Техноэкобезпека Карпат", учредитель – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;

"Центр исследования старения и нарушений метаболизма", учредитель – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

"Лаборатория перспективных технологий создания и физико-химического анализа новых веществ и функциональных материалов", основатель – Национальный университет "Львовская политехника";

"Лаборатория современных методов агрономии и ускорения селекции растений", учредитель – Полтавская государственная аграрная академия;

"Экспериментальный комплекс для научных исследований водохозяйственных объектов", учредитель – Национальный университет водного хозяйства и природопользования (Ровно)

"Материаловедение тугоплавких соединений и композитов", учредитель – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

"Новейшие исследовательские технологии в биологии и медицине", основатель – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

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Сколько денег правительство потратило на оборудование?

138 миллионов гривен выделено из бюджета на обустройство центров.

В каких университетах правительство открыло центры раньше?