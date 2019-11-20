7 украинских вузов получат современное научное оборудование: список
К концу 2019 года в украинских вузах создадут еще 7 центров коллективного пользования научным оборудованием. Доступ в лаборатории получат все ученые страны.
В целом к концу 2019 года уже 21 вуз получит современное оборудование, пишет пресс-служба МОН.
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Идея таких центров в том, чтобы сконцентрировать в одном месте лучшее современное научное оборудование по определенному направлению. И чтобы потом доступ к этому оборудованию имели не только работники этого заведения, на базе которого работает центр, но и вообще ученые из разных университетов, научных учреждений,
– рассказала министр образования Анна Новосад.
За эффективное использование денег, которые выделило правительство, будет отвечать Юрий Полюхович – первый заместитель министра образования.
В каких университетах создадут центры?
- "Техноэкобезпека Карпат", учредитель – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
- "Центр исследования старения и нарушений метаболизма", учредитель – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- "Лаборатория перспективных технологий создания и физико-химического анализа новых веществ и функциональных материалов", основатель – Национальный университет "Львовская политехника";
- "Лаборатория современных методов агрономии и ускорения селекции растений", учредитель – Полтавская государственная аграрная академия;
- "Экспериментальный комплекс для научных исследований водохозяйственных объектов", учредитель – Национальный университет водного хозяйства и природопользования (Ровно)
- "Материаловедение тугоплавких соединений и композитов", учредитель – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- "Новейшие исследовательские технологии в биологии и медицине", основатель – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
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Сколько денег правительство потратило на оборудование?
138 миллионов гривен выделено из бюджета на обустройство центров.
В каких университетах правительство открыло центры раньше?
- Сумской государственный университет;
- Днепровская политехника;
- Приазовский государственный технический университет (Мариуполь)
- Ужгородский национальный университет;
- Национальный университет пищевых технологий;
- Сумской национальный аграрный университет (Киев);
- Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;