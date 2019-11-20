7 украинских вузов получат современное научное оборудование: список

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Благодаря слаженной политике МОН, в университетах появляется больше современного оборудования / Моя Киевщина

К концу 2019 года в украинских вузах создадут еще 7 центров коллективного пользования научным оборудованием. Доступ в лаборатории получат все ученые страны.

В целом к концу 2019 года уже 21 вуз получит современное оборудование, пишет пресс-служба МОН.

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Идея таких центров в том, чтобы сконцентрировать в одном месте лучшее современное научное оборудование по определенному направлению. И чтобы потом доступ к этому оборудованию имели не только работники этого заведения, на базе которого работает центр, но и вообще ученые из разных университетов, научных учреждений,
– рассказала министр образования Анна Новосад.

За эффективное использование денег, которые выделило правительство, будет отвечать Юрий Полюхович – первый заместитель министра образования.

В каких университетах создадут центры?

  • "Техноэкобезпека Карпат", учредитель – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
  • "Центр исследования старения и нарушений метаболизма", учредитель – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • "Лаборатория перспективных технологий создания и физико-химического анализа новых веществ и функциональных материалов", основатель – Национальный университет "Львовская политехника";
  • "Лаборатория современных методов агрономии и ускорения селекции растений", учредитель – Полтавская государственная аграрная академия;
  • "Экспериментальный комплекс для научных исследований водохозяйственных объектов", учредитель – Национальный университет водного хозяйства и природопользования (Ровно)
  • "Материаловедение тугоплавких соединений и композитов", учредитель – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • "Новейшие исследовательские технологии в биологии и медицине", основатель – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

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Сколько денег правительство потратило на оборудование?
138 миллионов гривен выделено из бюджета на обустройство центров.

В каких университетах правительство открыло центры раньше?

  • Сумской государственный университет;
  • Днепровская политехника;
  • Приазовский государственный технический университет (Мариуполь)
  • Ужгородский национальный университет;
  • Национальный университет пищевых технологий;
  • Сумской национальный аграрный университет (Киев);
  • Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Юрий Полюхович Министерство образования Украины Ганна Новосад Образование в Украине Высшее образование Учеба
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