7 українських вишів отримають сучасне наукове обладнання: список

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Завдяки злагодженій політиці МОН, в університетах стає більше сучасного обладнання / Моя Київщина

До кінця 2019 року в українських вишах створять ще 7 центрів колективного користування науковим обладнанням. Доступ до лабораторій матимуть усі науковці країни.

Загалом до кінця 2019 року вже 21 виш матиме сучасне обладнання, пише пресслужба МОН.

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Ідея таких центрів у тому, щоб сконцентрувати в одному місці найкраще сучасне наукове обладнання за певним напрямом. І щоб потім доступ до цього обладнання мали не тільки працівники того закладу, на базі якого працює центр, а й взагалі науковці з різних університетів, наукових установ,
– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.

За ефективне використання грошей, які виділив уряд, буде відповідати Юрій Полюхович – перший заступник міністра освіти.

В яких університетах створять наукові центри?

  • "Техноекобезпека Карпат", засновник – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
  • "Центр дослідження старіння та порушень метаболізму", засновник – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • "Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів", засновник – Національний університет "Львівська політехніка";
  • "Лабораторія сучасних методів агрономії та прискорення селекції рослин", засновник – Полтавська державна аграрна академія;
  • "Експериментальний комплекс для наукових досліджень водогосподарських об’єктів", засновник – Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне);
  • "Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів", засновник – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • "Новітні дослідницькі технології в біології і медицині", засновник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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Скільки грошей уряд витратив на обладнання?138 мільйонів гривень виділено з бюджету на облаштування центрів.

В який університетах уряд відкрив наукові центри раніше?

  • Сумський державний університет;
  • Дніпровська політехніка;
  • Приазовський державний технічний університет (Маріуполь);
  • Ужгородський національний університет;
  • Національний університет харчових технологій;
  • Сумський національний аграрний університет (Київ);
  • Харківський національний університет імені Василя Каразіна;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта в Україні Ганна Новосад Міністерство освіти України Юрій Полюхович Освіта Вища освіта
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