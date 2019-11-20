7 українських вишів отримають сучасне наукове обладнання: список
До кінця 2019 року в українських вишах створять ще 7 центрів колективного користування науковим обладнанням. Доступ до лабораторій матимуть усі науковці країни.
Загалом до кінця 2019 року вже 21 виш матиме сучасне обладнання, пише пресслужба МОН.
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Ідея таких центрів у тому, щоб сконцентрувати в одному місці найкраще сучасне наукове обладнання за певним напрямом. І щоб потім доступ до цього обладнання мали не тільки працівники того закладу, на базі якого працює центр, а й взагалі науковці з різних університетів, наукових установ,
– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.
За ефективне використання грошей, які виділив уряд, буде відповідати Юрій Полюхович – перший заступник міністра освіти.
В яких університетах створять наукові центри?
- "Техноекобезпека Карпат", засновник – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- "Центр дослідження старіння та порушень метаболізму", засновник – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- "Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів", засновник – Національний університет "Львівська політехніка";
- "Лабораторія сучасних методів агрономії та прискорення селекції рослин", засновник – Полтавська державна аграрна академія;
- "Експериментальний комплекс для наукових досліджень водогосподарських об’єктів", засновник – Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне);
- "Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів", засновник – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- "Новітні дослідницькі технології в біології і медицині", засновник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
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Скільки грошей уряд витратив на обладнання?138 мільйонів гривень виділено з бюджету на облаштування центрів.
В який університетах уряд відкрив наукові центри раніше?
- Сумський державний університет;
- Дніпровська політехніка;
- Приазовський державний технічний університет (Маріуполь);
- Ужгородський національний університет;
- Національний університет харчових технологій;
- Сумський національний аграрний університет (Київ);
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;