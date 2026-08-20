Какой украинский эквивалент подобрать, рассказываем со ссылкой на пояснения Рами Аль-Шаера.

"Бардачок" – как сказать по-украински?

"Бардачок" – слово, которое мы часто слышим в разговорах об автомобиле: "Положи документы в бардачок", "У меня в бардачке все есть". Но является ли это слово украинским? И откуда оно взялось?

"Бардачок" происходит от русского "бардачок", которое связано со словом "бардáк". Последнее в русском языке означает "беспорядок, хаос", а со временем "бардачок" стали использовать как название небольшого закрытого ящичка или отсека в автомобиле.

Интересно, что слово "бардак" имеет восточное происхождение. Через тюркские языки оно связано с названием глиняной посуды, горшка, кружки.

В русском языке слово приобрело переносное значение "беспорядок", а от него образовалось "бардачок".

То есть автомобильный "бардачок" буквально имеет довольно неожиданную историю – от сосуда до места, где зачастую действительно царит беспорядок.

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Как назвать эту ячейку на украинском языке?

В украинском литературном языке вместо "бардачок" есть несколько естественных вариантов – в зависимости от того, о каком именно предмете идет речь.

Наиболее точный вариант зависит от контекста.

Если речь идет об автомобиле, можно сказать:

скринька ;

; ящик ;

; відсік;

сховок;

закапелок;

шухлядка;

шабатурка;

короб;

схрон;

комірка.

Многие из этих слов подходят и в качестве аналогов другого русизма – "нычка", в значении тайного места.

А пользователи ресурса "Словотвір" приводят что-то еще для этой ячейки – ладник. От слова "лад".

Как сказать "бардачок" на украинском: смотрите видео

Это не выдуманное слово, в словарях так называют аксессуар, преимущественно женский, – в виде кармашка, который носили на поясе. В нем хранили различные мелочи и деньги. Сейчас снова возвращается мода на это изделие, может, вы видели его под названием "ладунка" или просто – кармашек.

Конечно, это лишь предложение к обсуждению. Но почему бы не взять за основу украинское слово "лад" вместо заимствованного "бардак".

И – так, в словарях вы найдете слово "бардачок" – небольшое отделение в автомобиле, которое находится рядом с приборной панелью и предназначено для хранения документов, ключей и т. п.

Однако если мы стремимся к нормативному и нейтральному украинскому языку, лучше выбрать украинский вариант.