Який український відповідник підібрати, розповідаємо з посиланням на пояснення Рамі Аль Шаєра.

"Бардачок" – як сказати українською?

"Бардачок" – слово, яке ми часто чуємо в розмовах про автомобіль: "Поклади документи в бардачок", "У мене в бардачку все є". Але чи є це слово українським? І звідки воно взялося?

"Бардачок" походить від російського "бардачок", яке пов'язане зі словом "бардáк". Останнє в російській мові має значення "безлад, безладдя", а згодом "бардачок" почали вживати як назву невеликої закритої скриньки або відділення в автомобілі.

Цікаво, що саме слово "бардак" має східне походження. Через тюркські мови воно пов'язане з назвою глиняної посудини, горщика, кухля.

У російській мові слово набуло переносного значення "безлад", а від нього утворилося "бардачок".

Тобто автомобільний "бардачок" буквально має досить несподівану історію – від посудини до місця, де часто й справді панує безлад.

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Як називати українською цю комірку?

В українській літературній мові замість "бардачок" маємо кілька природних варіантів – залежно від того, про який саме предмет ідеться.

Найточніший варіант залежить від контексту.

Якщо йдеться про автомобіль, можна сказати:

скринька ;

; ящик ;

; відсік;

сховок;

закапелок;

шухлядка;

шабатурка;

короб;

схрон;

комірка.

Багато цих слів підходять і як відповідники до іншого русизму – ничка, у значенні потаємного місця.

А користувачі ресурсу "Словотвір" наводять ще одне слово для цієї комірки – ладник. Від слова – "лад".

Як українською сказати "бардачок": дивіться відео

Це не вигадане слово, у словниках так називають аксесуар, переважно жіночий, – у вигляді кишеньки, яку носили на поясі. В ній зберігали різні дрібнички та гроші. Зараз знову повертається мода на цей виріб, може, ви бачили його під назвою "ладунка" чи просто – кишенька.

Звісно, це лише пропозиція для обговорення. Але чому б не взяти за основу українське слово "лад", замість запозиченого "бардак".

І – так, у словниках ви знайдете слово "бардачок" – невеличке відділення в автомобілі, яке знаходиться поруч зі щитом керування і призначене для зберігання документів, ключів тощо.

Проте якщо прагнемо нормативної та нейтральної української, краще обрати український варіант.