Об украинских аналогах к выражению "будет видно" и есть ли слово "видно" в украинском языке рассказывает 24 Канал.
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Есть ли слово "видно" в украинском языке
В украинском языке есть слово "видно", или даже "видко", оно употребляется и в значении "видеть", и в – заметно, понятно, очевидно, возможно. Например:
- Высокая башня новой ратуши хорошо видно со всех точек города.
- Но на горизонте не видно даже признаков возможного окончания войны.
- Видно, Тарас сегодня не готовился к уроку.
Есть и однокоренные слова к "видно":
- вид;
- краєвид;
- видовище;
- вочевидь;
- очевидьки;
- виднокіл / видноколо – горизонт;
- виднітися – далеко заметно;
- розвиднілося – солнце взошло;
- самовидець;
- виднося (діалектичне) – в значение после рассвета или перед темнотой ("ще виднося").
Но имеем и переносное значение в виде высказываний:
- "І сліпому видно!" – вполне понятно, очевидно.
- "І світа (світу) білого (Божого) не видно" – много чего, например работы. Или же в смысле – не видно дороги из-за темноты, дождя, метели, или тумана.
- "Кінця-краю не видно" – что-то очень долго длится.
И света белого не видно! / Freepik
Так как правильно сказать о будущем вместо "буде видно"
Но едва ли не самая распространенная фраза "буде видно". Но это калькированный вариант русского – "будет видно". Выражение означает что-то не точное, не определенное, не окончательное решение или непонятно, какие будут последствия – "будет видно, сделаю ли я это сделаю".
Для украинцев характерны высказывания:
- побачимо;
- час покаже;
- дасться чути;
- ранок покаже, що вечір не скаже;
- завтра буде видніше.
Это не единственное слово в украинском языке, с которым возникает подобная путаница – есть еще выражение "не мешай".
Но выясняем языковые тонкости и говорим на украинском правильно!