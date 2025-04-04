Об украинских аналогах к выражению "будет видно" и есть ли слово "видно" в украинском языке рассказывает 24 Канал.

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Есть ли слово "видно" в украинском языке

В украинском языке есть слово "видно", или даже "видко", оно употребляется и в значении "видеть", и в – заметно, понятно, очевидно, возможно. Например:

Высокая башня новой ратуши хорошо видно со всех точек города. Но на горизонте не видно даже признаков возможного окончания войны. Видно, Тарас сегодня не готовился к уроку.

Есть и однокоренные слова к "видно":

вид;

краєвид;

видовище;

вочевидь;

очевидьки;

виднокіл / видноколо – горизонт;

виднітися – далеко заметно;

розвиднілося – солнце взошло;

самовидець;

виднося (діалектичне) – в значение после рассвета или перед темнотой ("ще виднося").

Но имеем и переносное значение в виде высказываний:

"І сліпому видно!" – вполне понятно, очевидно.

– вполне понятно, очевидно. "І світа (світу) білого (Божого) не видно" – много чего, например работы. Или же в смысле – не видно дороги из-за темноты, дождя, метели, или тумана.

– много чего, например работы. Или же в смысле – не видно дороги из-за темноты, дождя, метели, или тумана. "Кінця-краю не видно" – что-то очень долго длится.

И света белого не видно! / Freepik

Так как правильно сказать о будущем вместо "буде видно"

Но едва ли не самая распространенная фраза "буде видно". Но это калькированный вариант русского – "будет видно". Выражение означает что-то не точное, не определенное, не окончательное решение или непонятно, какие будут последствия – "будет видно, сделаю ли я это сделаю".

Для украинцев характерны высказывания:

побачимо;

час покаже;

дасться чути;

ранок покаже, що вечір не скаже;

завтра буде видніше.

Это не единственное слово в украинском языке, с которым возникает подобная путаница – есть еще выражение "не мешай".

Но выясняем языковые тонкости и говорим на украинском правильно!