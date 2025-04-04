Про українські відповідники до вислову "буде видно" та чи є слово "видно" в українській мові розповідає 24 Канал.

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Чи є слово "видно" в українській мові

В українській мові є слово "видно", чи навіть "видко", воно вживається й у значенні "видіти (бачити)", і у – помітно, зрозуміло, очевидно, можливо. Наприклад:

Високу башту нової ратуші добре видно з усіх точок міста. Однак на горизонті не видно навіть ознак можливого завершення війни. Видно, Тарас сьогодні не готувався до уроку.

Маємо і спільнокореневі слова до "видно":

вид;

краєвид;

видовище;

вочевидь;

очевидьки;

виднокіл / видноколо – горизонт чи обрій;

виднітися – далеко помітно;

розвиднілося – сонце зійшло;

самовидець;

виднося (діалектичне) – у сенсі після світанку чи темрявою ("ще виднося").

Та маємо і переносне значення у вигляді висловів:

"І сліпому видно!" – цілком зрозуміло, очевидно.

– цілком зрозуміло, очевидно. "І світа (світу) білого (Божого) не видно" – багато чогось, наприклад роботи. Або ж у сенсі – не видно дороги через темряву, дощ, хуртовину, чи туман.

– багато чогось, наприклад роботи. Або ж у сенсі – не видно дороги через темряву, дощ, хуртовину, чи туман. "Кінця-краю не видно" – щось дуже довго триває.

І світу білого не видно! / Freepik

То як правильно сказати про майбутнє замість "буде видно"

Та чи не найпоширеніша фраза "буде видно". Але це калькований варіант російського – "будєт відно". Вислів означає щось не точне, не певне, не остаточне рішення чи незрозуміло, які будуть наслідки – "буде видно, чи я то зроблю".

Для українців характерні висловлювання:

побачимо;

час покаже;

дасться чути;

ранок покаже, що вечір не скаже;

завтра буде видніше.

Це не єдине слово в українській мові, з яким виникає подібна плутанина – маємо ще вислів "не мішай".

Але з'ясовуємо мовні тонкощі та говоримо українською правильно!