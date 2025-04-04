Про українські відповідники до вислову "буде видно" та чи є слово "видно" в українській мові розповідає 24 Канал.
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Чи є слово "видно" в українській мові
В українській мові є слово "видно", чи навіть "видко", воно вживається й у значенні "видіти (бачити)", і у – помітно, зрозуміло, очевидно, можливо. Наприклад:
- Високу башту нової ратуші добре видно з усіх точок міста.
- Однак на горизонті не видно навіть ознак можливого завершення війни.
- Видно, Тарас сьогодні не готувався до уроку.
Маємо і спільнокореневі слова до "видно":
- вид;
- краєвид;
- видовище;
- вочевидь;
- очевидьки;
- виднокіл / видноколо – горизонт чи обрій;
- виднітися – далеко помітно;
- розвиднілося – сонце зійшло;
- самовидець;
- виднося (діалектичне) – у сенсі після світанку чи темрявою ("ще виднося").
Та маємо і переносне значення у вигляді висловів:
- "І сліпому видно!" – цілком зрозуміло, очевидно.
- "І світа (світу) білого (Божого) не видно" – багато чогось, наприклад роботи. Або ж у сенсі – не видно дороги через темряву, дощ, хуртовину, чи туман.
- "Кінця-краю не видно" – щось дуже довго триває.
І світу білого не видно! / Freepik
То як правильно сказати про майбутнє замість "буде видно"
Та чи не найпоширеніша фраза "буде видно". Але це калькований варіант російського – "будєт відно". Вислів означає щось не точне, не певне, не остаточне рішення чи незрозуміло, які будуть наслідки – "буде видно, чи я то зроблю".
Для українців характерні висловлювання:
- побачимо;
- час покаже;
- дасться чути;
- ранок покаже, що вечір не скаже;
- завтра буде видніше.
Це не єдине слово в українській мові, з яким виникає подібна плутанина – маємо ще вислів "не мішай".
Але з'ясовуємо мовні тонкощі та говоримо українською правильно!