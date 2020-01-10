Была в собственности университетов: в Минобразования недосчитались более 24 гектаров земли

Аудит счетной палаты выявил нехватку более 24 гектаров земли, которая находилась в управлении министерства образования Украины. Распорядителями земли были 35 украинских университетов.

О слабом контроле над распределением земли сообщили в Следствие. Инфо, которые ссылаются на отчет об аудите.

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В отчете сказано, что Министерство образования и науки Украины не обеспечило надлежащего урегулирования учета объектов государственной собственности.

Аудиторы отмечают, что земельные участки, которые были переданы в 2015 году под управление МОН, на 1 апреля 2019 года уменьшились более чем 24,3 гектара.

Сообщается, что земля находилась под управлением отдела высшего образования.

Результаты аудита 35 высших учебных заведений, которые принадлежат к сфере управления МОН, показали неэффективность существующей в МОН системы управления и внутреннего контроля по использованию и распоряжению государственным имуществом, переданного учреждениям на праве оперативного управления,

– заявили аудиторы счетной палаты.

К слову: Минобразования планирует сократить количество университетов

Сколько в Украине всего университетов?Всего в Украине работают около 300 высших учебных заведений.